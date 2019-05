Est-il vrai que 16 millions de personnes sont à découvert dès le 15 du mois ?

Depuis des années, le chiffre concernant les personnes qui sont à découvert vers le 15 du mois est devenu un sujet sensible voire carrément gênant pour le gouvernement qui ne le publie plus.

J’ai repris le titre du journal Libération pour cet article car, une fois de plus, je dois constater que les journalistes professionnels ne font plus leur travail d’investigation, ils ne nous informent plus correctement !

https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/07/est-il-vrai-que-15-millions-de-personnes-sont-a-decouvert-des-le-15-du-mois_1707759

Arrivé à ce stade, je souhaite encourager les gens à écrire eux-mêmes, comme le dit Michel Collon dans une de ses vidéos : « Nous sommes tous des journalistes ».

Il faut qu’on arrête de se faire infantiliser par les médias et les politiciens.



Après cette introduction, j’en viens au sujet principal.

Dans le journal Libération il est écrit :

« Si ce chiffre de 15 millions de personnes ne peut être confirmé, faute d'études incontestables, il semble néanmoins proche de la réalité. »

Bien entendu qu’il est confirmé, il est ridicule d’avoir des doutes à ce sujet.

On n’a pas besoin de faire une étude, ce sont les banques qui ont le chiffre en temps réel, notamment la Banque de France !

Pierre Jovanovic évoque ce chiffre de 16 000 000 de Français qui sont à découvert vers le 15 du mois dans la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=EGC2oRNiXzk&t=32m40s

Pierre avait obtenu ce chiffre par Arnaud de Montebourg qui, lui, l’avait obtenu par l’un des amis qu’il a encore à Bercy. Ce chiffre avait été par le passé communiqué par le service de presse de la Banque de France. Maintenant c’est secret, parce que le chiffre est devenu stratégique pour le gouvernement Macron.



Eh oui, ce chiffre est en corrélation avec le mouvement des Gilets Jaunes : ces derniers réclament le retour d’un pouvoir d’achat qui leur permette de vivre dignement et surtout ils souhaitent prendre un rôle plus actif dans les décisions prises par les hommes politiques censés représenter nos intérêts mais qui ne le font plus du tout, qui refusent carrément de nous écouter. D’où la revendication, l’exigence des Gilets Jaunes, du Référendum d’Initiative Citoyenne, le RIC écrit dans la Constitution .



Le RIC se compose de 4 types de référendums :

1. Le référendum constituant

2. Le référendum pour proposer une loi

3. Le référendum pour abroger une loi

4. Le référendum révocatoire

8,9 millions de pauvres en 2015

Ils représenteraient 14,2 % de la population française en 2015 contre 13,8 % en 2013 (Insee). Depuis 2005, leur nombre augmente progressivement.

https://www.vie-publique.fr/france-donnees-cles/pauvrete/qui-sont-pauvres-france.html



600 000 pauvres de plus en dix ans

https://www.inegalites.fr/600-000-pauvres-de-plus-en-dix-ans



Le nombre de SDF a augmenté de 50% en 10 ans, dénonce la Fondation Abbé Pierre

https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-nombre-de-sdf-augmente-de-50-en-10-ans-denonce-la-fondation-abbe-pierre-1485854307

En France, le nombre de pauvres ne bouge pas, selon l’INSEE !?!

Selon un rapport de l’Oxfam publié mardi, la France est 8e sur 157 États pour la réduction des inégalités mais pourrait « chuter » du fait de ses récentes réformes fiscales, comme la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF).

https://lavdn.lavoixdunord.fr/465819/article/2018-10-09/le-nombre-de-pauvres-ne-bouge-pas-selon-l-insee?bot%3D1

Pauvreté : une situation "dramatique" en France, les seniors de plus en plus touchés

Selon le Secours populaire, plus d’un Français sur trois a connu la pauvreté et un sur cinq vit avec un découvert bancaire.

https://www.sudouest.fr/2017/09/14/pauvrete-une-situation-dramatique-en-france-les-seniors-de-plus-en-plus-touches-3775495-4696.php

Les expulsions locatives atteignent un nouveau record en France

En 2017, 15.547 ménages ont été expulsés en France avec l’intervention de la police (contre 15.222 en 2016), selon la Fondation Abbé Pierre. L’association réclame au gouvernement une « vraie politique » capable d’« inverser la courbe » et juge le plan « hiver » « insuffisant ».

https://immobilier.lefigaro.fr/article/les-expulsions-locatives-atteignent-un-nouveau-record-en-france_b90206ba-db6d-11e8-ba30-3ab75dcee0d5/

Fin de la trêve hivernale : les associations redoutent un nombre record d’expulsions

L’augmentation générale des loyers est directement responsable de la hausse des décisions d’expulsion.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/31/fin-de-la-treve-hivernale-les-associations-redoutent-un-nombre-record-d-expulsions_5443923_3224.html

Le nombre de SDF a augmenté de 50% en 10 ans, dénonce la Fondation Abbé Pierre

Le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre contre le mal-logement a été remis lundi au président de la République. Il constate notamment qu’au cours de ces dix dernières années, le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 50% en France.

https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-nombre-de-sdf-augmente-de-50-en-10-ans-denonce-la-fondation-abbe-pierre-1485854307

La mondialisation est une idéologie qui est sans pitié pour la vie des humains, elle est le principal responsable de la destruction de la planète. Les intérêts financiers priment sur tout, dans le but d’engranger d’énormes profits à très court terme, des profits non partagés avec les travailleurs. Il y a le déni, notamment celui de Donald TRUMP, sur la réalité du réchauffement de la planète ainsi que sur l’acidification des océans, sans oublier l’obsolescence programmée qui nous pousse à la surconsommation. Les oligarques sont obsédés par le modèle de la mondialisation, atteints par une boulimie de rentabilité. Ce modèle produit chaque année une bonne centaine de milliardaires en plus sur la planète. Des sommes astronomiques s’entassent en haut de la pyramide où l’on peut trouver de plus en plus de grosses fortunes.

Les banques, le monde de la finance ont pris le contrôle des hommes politiques au pouvoir, de la politique européenne, ils possèdent les médias dominants, ils ont pris le pouvoir sur nos vies...en grande partie parce qu’ils ont acheté tous les responsables censés représenter le peuple et jouer un rôle de contre pouvoir pour limiter les abus de ces forces qui écrasent tout le monde.

La richesse mondiale augmente et les inégalités aussi.

Oxfam dénonce des inégalités de richesse toujours plus grandes dans le monde.

Selon le rapport annuel de l’ONG, 26 milliardaires possèdent autant que les 3,8 milliards de personnes les plus pauvres. Oxfam demande notamment une fiscalité plus juste pour financer les services publics.

https://www.la-croix.com/Economie/Monde/Oxfam-denonce-inegalites-richesse-toujours-grandes-monde-2019-01-21-1200996953



Il existe une corrélation entre le rapport de l’Oxfam et les revendications des Gilets Jaunes.

Ces derniers demandent notamment une fiscalité plus juste pour financer les services publics et leur permettre de vivre dignement.



Un nouveau milliardaire tous les deux jours !

Au premier rang de ces fortunes trône toujours le patron d’Amazon, Jeff Bezos, dont la richesse a atteint 112 milliards de dollars (98 milliards d’euros) l’an dernier.

https://www.europe1.fr/economie/les-26-milliardaires-les-plus-riches-detiennent-autant-dargent-que-la-moitie-de-lhumanite-3842405



Les milliardaires sont aussi plus nombreux (2 208). En un an, on en a dénombré un nouveau tous les deux jours. Sur la même période, la richesse de la moitié la plus pauvre de la population mondiale a chuté de 11 % .





L’Etat, les hommes politiques, ne remplissent pas leur rôle de régulateur pour assurer le financement des services publics, pour répartir un passage juste des richesses. La présidentielle de Macron a été financée en grande partie par la finance, à laquelle il est redevable, et pas au peuple français d’où sa répétition de la phrase :

« Je garde le cap » … de la mondialisation.







Un grand MERCI à mon copain Gerard, pour son aide à la rédaction de cet article.