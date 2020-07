Et après !

Le Front Populaire est devenu en peu de temps l’Agora politique à la mode. A l’annonce de ce mouvement et de sa revue, j’y ai tout de suite adhéré. Tout d’abord parce que j’aime Michel ONFRAY, pas pour tout ce qu’il dit, mais ce qu’il véhicule. Et puis sans doute aussi parce que, comme bon nombre de Françaises et de Français, j’avais besoin de quelque chose de nouveau qui puisse me faire espérer autre chose que ce qui se fait, ou se défait, depuis des décennies en politique. De fait, pour le moment je n’ai pas été déçu, et les articles parus sur sa revue “ Front Populaire“ sont très intéressants et enrichissants. A peu près tous font le même constat, celui de l’hégémonie de la finance et de sa collusion avec le monde politique. Mais également cette course effrénée et complètement débridée du libre échange, du libéralisme et de la mondialisation. Tous ces auteurs sont unanimes à dire qu’il faut combattre ce phénomène, voulu par une poignée de décideurs, avant qu’il nous explose à la figure. Tous constatent que l’absence de régulation, voulue et entretenue, par le pouvoir politique est une folie, et que ce ne sont pas les incantations répétées de Bruno LE MAIRE sur cette dérégulation et sur le statut des GAFAM qui vont y changer grand-chose, puisque ce n’est que de la com et que la volonté n’y est pas !

Avant la crise du COVID 19, et encore plus après cette pandémie sanitaire et économique, nous assistons à une valse de milliards d’euros assez impressionnante à en avoir le tournis. Les seuls à se frotter les mains, ce sont toujours les mêmes, les banquiers qui voient leurs affaires prospérer davantage encore. Certes, il faut relancer l’économie de notre pays et de nos voisins Européens. C’est certainement la meilleure manière de faire et le rôle de l’Etat. Mais ces énormes investissements seront-ils compensés par les rentrées fiscales ? Rien n’est moins sûr ! Ces sommes empruntées, via la BCE, restent des crédits qu’il faudra rembourser, et si les rentrées d’argent ne sont pas au rendez-vous, ce seront les citoyens, le peuple, qui paieront l’addition, comme toujours !

Nous faisons le constat suivant, que dans le nouveau monde, les lampistes sont les mêmes que dans l’ancien monde, les citoyens, otages des gouvernants et caudataires de la finance.

Je ne connais pas les intentions de Michel ONFRAY à 600 jours de la Présidentielle, je connais les miennes, et s’il se présentait, nous serions au moins deux. S’il se présentait, je doute qu’il fasse l’unanimité, cela n’existe pas. Mais il pourrait largement rassembler un nombre important d’électeurs qui cherchent et attendent “le Messie“, déçus des partis politiques traditionnels et de l’imposture MACRON.

Pour ma part, c’est ce que j’ai mis en place en créant le mouvement TOTALE DEMOCRATIE, www.totaledemocratie.fr qui donnerait les pleins pouvoirs au peuple sous couvert de la mise en place d’un pendant de la démocratie Athénienne. Je sais, à travers les retours que je reçois, que le peuple Français est en demande de nouvelles têtes de nouveaux concepts, d’une autre idéologie, mais également de la reprise du pouvoir, de sa souveraineté, qui est un mot à la mode.

A ce sujet le mouvement des GJ est le précurseur de cette demande forte de plus de démocratie, à travers le RIC notamment. J’en profite pour lancer un appel à toutes les personnes désireuses de rassemblement, les Maxime NICOLLE, Jacline MOURAUD, Ingrid LEVAVASSEUR, Eric DROUET, Priscillia LUDOSKY, Jérôme RODRIGUEZ, et j’en oublie, pardon ! Leur dire, faisons fi de nos passés, nos différences, nos appartenances, nos convictions et unissons nous sur ce socle commun qu’est la démocratie car nous ne serons jamais assez nombreux pour faire triompher la démocratie, la vraie.

Mais voilà, espérer le changement, vouloir apporter sa pierre à l’édifice de la démocratie, peut se transformer en chimère, en parcours du combattant, en galère, en objectif inatteignable, pourquoi ? Tout simplement parce que, que l’on s’appelle Michel ONFRAY, Dominique TONIN ou TARTEMPION, il faudra présenter 500 parrainages sur la ligne de départ de la Présidentielle, et ça, ce n’est pas gagné d’avance, voire même impossible ! Ce système, datant de 1962, étant censé éviter les candidatures fantaisistes, suivez mon regard !

Je vous la fais courte ! Environ 47000 élus (en 2012) peuvent parrainer. La moitié s’y refusent, ce sont les maires des petites communes, de peur d’être catalogués par leurs administrés. Sur les 23000 restants, plus des trois quarts sont happés par les partis existants. Restent, peu ou prou, 5700 parrainages possibles ! Chasser les parrainages coûte la bagatelle de 30000 € par candidat, sans compter le temps. D’autres s’y sont essayés, notamment au cours de la dernière primaire citoyenne, où Charlotte MARCHANDISE, sortie vainqueur, n’a pas eu ses 500 signatures. Le système inique des parrainages est donc verrouillé et bien verrouillé par le pouvoir politique, qui le sait fort bien, et n’a surtout pas envie d’en changer. Ce qui offre à MACRON un boulevard digne des Champs Elysées pour sa réélection !

Du coup, nous citoyens qui espérons, demandons le changement vers plus de démocratie sommes dans l’impasse. En l’absence de nouveaux candidats civils novateurs, vertueux, pétris de bonnes intentions démocratiques, il faudra rester abstentionnistes, aller à la pêche ou mieux encore, se révolter.

J’ai pris l’initiative de demander à MACRON qu’il modifie ce système des parrainages. Non pas parce que j’aurais, l’espoir ou la naïveté de penser qu’il le ferait, je ne suis pas idiot, mais plus qu’il aurait l’imprudence de ne pas y répondre de quelques manières que ce soit, alors que je le lui ai adressé un courrier à entête TOTALE DEMOCRATIE, en recommandé avec AR. Sait-on jamais !

Alors, après cela, après ce constat, que faisons-nous conjointement ?

Je tends la perche à Michel ONFRAY, via sa revue, et l’incite à organiser ce que l’on pourrait appeler “ les Etats Généraux de la Démocratie “ à l’horizon 2022. Il faut mettre en place une stratégie, un plan commun, un ordre de bataille, une opposition capable de rassembler autour de leaders faisant consensus. La démocratie violée et galvaudée qui nous est vendue sous forme de démocratie représentative a fait long feu, et ne correspond plus à celle qui est demandée par le peuple.

Osons aller la chercher avec les dents !

Dominique TONIN