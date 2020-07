Et maintenant ?....

Bonjour, olivier cabanel

Le problème — de plus en plus aigu pour les classes populaires — est que Macron, avec un Premier ministre autoritaire très à droite et des néolibéraux assumés comme Le Maire et Darmanin aux postes régaliens importants, semble en passe de réussir son OPA sur LR en imposant une ligne politique directement inspirée par l’idéologie des Républicains.

Les caciques de LR s’en trouvent d’autant plus déboussolés que cette stratégie du « coucou » semble porter ses fruits dans l’opinion, Macron se taillant peu à peu le costume du seul candidat de droite capable d’accéder à l’Elysée lors de la prochaine présidentielle, au grand dam des responsables républicains qui ont de plus en plus l’impression qu’ils vont être les dindons de la nouvelle farce qui se jouera en mai et juin 2022.