Et si c’était elle ?!

Tout en finesse…

« En tête, c’est donc Jean-Luc Mélenchon, mais l’épisode hargneux « la république c’est moi » lui a fait beaucoup de tort, renforçant son côté atrabilaire et irascible, ( lien ) alors qu’il y a chez les insoumis des personnalités plus attractives, comme François Ruffin, par exemple...sans oublier que dans un sondage « Harris interactive » réalisé à la demande de son parti a donné à son programme « l’avenir en commun », jusqu’à 89 % d’opinions favorables, suivant les propositions du programme »

Pourquoi avoir sélectionné quelques minutes d’une video de 40 mn et l’avoir matraquée 8 mois durant. Il s’agissait de nous instruire ? A propos d’une affaire classée sans suite en toute discrétion ensuite (17 perquisitions quand même) ? Qu’en est-il des comptes de campagne du pouvoir en place et du RN qui eux font l’objet de faits précis à éclaircir ? Le président du sénat Gérard Larcher, peu soupçonnable de complaisance envers LFI, avait parlé de « traitement habituellement réservé au grand banditisme ».

Que sont ces appels vibrants (de dernière minute, la sirène du sauve-qui-peut quand on a trop attendu pour prendre ses responsabilités ?), ces appels vibrants à l’union qui a besoin pour exister comme par hasard de la dissolution ( qui ne voit pas clair ?) du travail de ceux qui depuis plus de 10 ans lancent l’alerte et préparent et proposent des solutions en se remettant en cause au fur et à mesure des contributions et de la clarification des situations. A qui avons-nous affaire ? Des idiots-utiles ? Sincères ou non ?

Plus personne n’est dupe maintenant qu’il s’agit à travers la construction acharnée d’une image médiatique négative de JLM de viser le mouvement social et les idées que porte LFI et maintenant aussi Union Populaire. Les tartufferies habituelles seront utilisées comme de dire que d’autres du mouvement seraient plus appropriés etc…

D’autres coups fourrés à sortir au bon moment arriveront puisque les médias dominants ont déjà joué ce jeu et qu’ils sont bien entendu prêts à recommencer. Qui en doute encore ?

Pourquoi ? Parce que c’est efficace car il faut un peu de temps pour rétablir la vérité et que de toute façon la salissure infligée laissent des traces. Pensons-y, personne n’est à l’abri de ce type d’influence sournoise. Regardons bien qui le fait et comment cela se fait pour mieux nous protéger.

Pourquoi ? Parce que et c’est le plus important, il y a 3 points indissociables que porte le mouvement social qui soutient LFI et qu’il ne faut pas laisser émerger dans la campagne électorale :

● La question du pilotage économique par le politique et non par le marché et ses délégués élus.

● La question de la mise à jour de nos institutions et de la nécessité de processus démocratiques associant les citoyens.

● La question de la nécessaire évolution des traités européens.