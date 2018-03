Et voici qu’Emmanuel Hollande revient…

Je ne vois pas trop ce qui diffère entre le PS et les autres partis.... Wauquiez est en politique depuis tout le temps. Chez Le Pen, on se refile les mandats dans la même famille.

Melenchon est sénateur de l’Essonne puis député de Marseille. Morano, les électeurs n’en voulaient pas comme maire de Toul ou députée de Meurthe et Moselle, on la parachute tête de liste aux européennes avec place assuré pour bon service rendu à la sarkozie.

Fillon, député de la Sarthe, son fief avec château, et pourtant, le voilà qui se présente à Paris dans une circonscription imperdable pour son camp.

Et donc au PS, c’est pareil, on se bat pour avoir les places et les leaders se gardent les endroits réservés.