État d’urgence et « anges gardiens »

Le ministre de la Santé et des “Solidarités” ( ?) a bien averti les Français d’un possible report de la date de la levée partielle du confinement s’ils ne sont pas sérieux dans leurs comportements jusqu’au 11 Mai. Pourquoi je dis « Levée partielle » ? Parce que nous avons tous compris qu’il ne s’agit pas du tout d’un prétendu “déconfinement”, comme le prétendent faussement les médias. Pourquoi vise-t-il un probable mauvais comportement des Français ? Pour pouvoir simplement prétendre que ce ne sera pas la faute du Gouvernement ! Le préfet Lallement avait déjà un peu joué cette petite musique, il y a quelque temps.

L’exécutif et la présidence semblent avoir adopté ce genre de raisonnement pour n’avoir pas à se justifier d’accusations et de reproches à propos d’éventuelles erreurs ou insuffisances dans leur gestion de la crise crée par le fléau Covid 19. Ainsi quand ils se retranchent derrière leur “Conseil scientifique”, que, parfois, le premier ministre a qualifié de “société savante”( ?!?) – ou s’agissait-il d’un autre aréopage ? - sauf, paradoxalement, pour le choix par le président de la République de la date du 11 Mai, semble-t-il, ce conseil proposant septembre pour la rentrée scolaire. Proposition qu’il ignore, plus sensible, sans l’avouer, aux sirènes du Medef et des banquiers. En résumé, s’il y a eu décisions contradictoires et voltes face depuis au moins début Mars, ce serait en fonction des analyses et recommandations du “Conseil Scientifique” tout simplement. Poussière sous le tapis, en ce qui concerne l’impréparation, les pénuries de masques, tests et respirateurs : nombre de lits aussi, souvenons-nous de l’impair commis par l’ex patron de l’ARS Grand Est.

Faut-il en ajouter sur le pas hésitant de monsieur Philippe dans l’agenda de préparation et de suivi du 11 Mai ? Á tout point de vue : pénuries déjà citées, promesses douteuses de réparation rapide de ces dommages, apparirion soudaine de masques via la grande distribution, port du masque quasi poblogatoire mais payant, obligation de reprendre le boulot sous peine de perdre les aides exceptionnelles, objectifs concordants de Bruno le Maire et Muriel Pénicaud, non mais ! En plus, ce seront les patrons et les partenaires sociaux des entreprises qui seront responsables du non-respect des règles, on se demande avec quel matériel, comme on se le demande pour les maires, les conseillers départementaux et régionaux qui ont à “gérer” les rentrées scolaires avec les chefs d’établissements et enseignants. Tous responsables, pas le gouvernement qui, lui, édicte les règles, prolonge l’étatd’urgence sanitaire jusqu’en juillet (provisoirement ?) et veille au grain par l’intermédiaire de ses drones de surveillance, du traçage et des brigades “d’anges gardiens”, la dernière trouvaille du langage artificieux de ce gouvernement.

Il faudrait bien, malgré tout, une « unité nationale », comme l’appelle de ses vœux le président. Ce n’est pas avec de pareilles méthodes, de pareils artifices, de pareilles actions, de pareils manquements qu’il y parviendra. Pourquoi ne pas avoir, dès le départ, placé l’être humain au centre des préoccupations. Commencer par évaluer les moyens disponibles pour lutter contre l’épidémie, constater leur insuffisance et décider immédiatement des solutions pour y remédier. Ne pas attendre des autres qu’ils pourvoient à nos besoins nécessaires à ce combat et décider dans l’instant d’y pourvoir nous-mêmes, ensemble, chacune et chacun à sa place, décréter les réquisitions nécessaires pour fabriquer sur place et sans attendre, les outils et produits utiles à notre défense commune, au besoin par nationalisation. Organiser dans le même temps le domaine de la santé, privé et publique et cela, sans attendre, en planifiant rigoureusement les tâches, les méthodes, les analyses, les actions et leur suivi. L’être humain d’abord, en commençant par le plus fragile, est-ce surhumain ?

Prenez soin de vous.

C.H