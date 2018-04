Étudiants, diants, diants

@oncle archibald

« mais bon, je dois être « un vieux con » qui ne comprend rien à rien ... »

Enfin un peu de lucidité. Ce qui vous manque c’est un peu de travail d’investigation. Ce qui est en jeu, ça n’est pas la sélection par niveau de compétence, qui peut raisonnablement s’y opposer ? Ce qu’il y a de nouveau, c’est une anti « carte scolaire » appliquée aux universités avec à terme des universités pour les chouchous des gens de bien et d’autres universités pour la racaille. Exemple, votre enfant a un bac S, il veut faire de la physique à Orsay (vous avez une tante qui habite là bas et qui pourrait le loger...) l’année dernière aucun problème mais cette année on examinera d’où il vient, de quel lycée etc ...et on pourra lui dire d’aller à Nanterre où ailleurs et si en plus il se prénomme Karim......