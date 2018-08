EU DisinfoLab et les Bots Russes

EU DisinfoLab, intox ou désintox ?

Tout a commencé par une belle journée d’été. Je suis avec attention mon feuilleton quotidien, cette série qui en général ne sort qu'en été et nous tient en haleine pendant ces semaines de chaleur.... Cette année c'est "l'affaire Benalla", une dystopie parlant de trahisons, d'opacité politique, d'abus de pouvoir.... Mieux que house of cards !

Et puis vint le SPIN OFF ! EU DisinfoLab ! Ici, les épisodes prenent totalement le contre-pied de la série principale, puisque les "héros" nous montrent qu'en fait les méchants ne sont pas ceux que l'on croit !

Mais qui sont donc ces nouveaux héros des temps modernes ????

Bon vous l'aurez compris, malheureusement je parle bien de la réalité, et mon questionnement est tout à fait sérieux : Qui sont ces gens soi-disant mandatés pour lutter contre les intox, d'où sortent-ils, quels est leur légitimité, au nom de qui parlent ils et sont-ils vraiment là pour défendre l’intérêt de la démocratie en Europe ?

Pas besoin d'être journaliste vous allez le voir, pour obtenir un certain nombre de réponses à ses questions il suffit d'être un bon fouille-merde amateur, un citoyen enragé, avec un peu de logique, et une bonne connexion !

Ne perdons pas de temps avec l'affaire Benalla, même si c'est le point de départ de cette réflexion, vous la connaissez déjà très bien et d'autres s'en occupent bien mieux que moi. Parlons plutôt de ce ratage de EU DisinfLab qui a les a mis en pleine lumière (Et qu'on pourrait presque qualifier de effet Streisand)

L'ONG : le sommet de l'Iceberg !

EU DisinfoLab est une organisation non gouvernementale Belge, créée en 2017 par 4 personnes.

Tout ça, vous pouvez le trouver sur leur site internet : http://disinfo.eu/aboutus/

Sur le site elle se positionne comme une organisation luttant pour défendre les idéaux Européen et la démocratie notament sur les réseaux sociaux.

Elle y rappelle avoir tenu un rôle dans la défense d'Emmanuelle Macron face aux MacronLeaks, et dans les HOAX (Fausses Rumeurs) sur la Syrie.

Nous avons donc ici le nom des fondateurs :

Nicolas VANDERBIEST

Alexandre ALAPHILIPPE

Gary MACHADO

Lea CHARLET

Martin MYCIELSKI

C'est important pour la suite....

La Partie immergée.... Savoir et Voir !

C'est là que les choses se corsent, car EU DisinfoLab est enregistré au parlement Européen, sur le registre des Lobbyistes !

Il pourrait donc être intéressant de se renseigner sur les membres de l'ONG, pour en savoir plus sur les fondateurs et les employés...

Et là surprise ! TOUS les fondateurs de EU DisinfoLab sont également membres d'une société : SAPER VEDER.

Chose étonnante, sur Linkedin (réseau social des professionnels) les employés de l'ONG, sont également pour la plupart employés de l'entreprise SAPER VEDERE...

Et là on se rend vite compte que les "valeurs" ne sont plus les mêmes. En Effet, pour SAPER VEDERE, l'objectif n'est plus de défendre la Vérité.

Des propres mots de Alexandre ALAPHILIPPE :

"In Public Affairs, whether you launch a lobbying campaign or face a crisis, it's good to know how your message spreads amongst your targets "

En gros, que vous lanciez une campagne de lobbying ou que vous fassiez face à un scandale, il est utile de savoir comment se propage votre message auprès de vos cibles.

SAPER VEDERE a même un service "Integrated Campaign" pour vous aider à faire face à vos "problèmes" grâce aux réseaux sociaux. Ils affichent fièrement leur dernière récompense :

Pour SAPER VEDERE : c'est le problème du client la priorité !

Ah les valeurs de l'Europe et de la Démocratie ! On ne les rappelle jamais assez !

Et c'est chez Nicolas VANDERBIEST que j'ai pu trouver quelques noms des "grands démocrates défenseurs de l'Europe" qui font appels à SAPER VEDERE.

" Après avoir été consultant pour Lielens (UCM, Vin d'Alsace, Bebat), Blueboat (Paul France), Whyte (Huile de palme), TBWA France (Google, Axa, BNP Paribas, Cim-Alp, Disney Business, Glass is Life, EDF, APRR, SIG, Louis Vuitton, Total) et Publicis Contents ( Djihadisme, politique) , je mets à profit mon expérience et mes outils comme conseiller spécial chez Saper Vedere. (Porsche France, CSOEC, etc.) "

On le voit, le citoyen Européen et la vérité est le centre de son attention...

Pour aller au bout de la démarche, j'ai également vérifier le répertoire des lobbyistes et SAPER VEDERE est également enregistré...

Et devinez..... L'adresse et le numéro de contact sont les mêmes pour les deux organisations !

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=en&reset=

Saper Vedere

Identification number in the register : 161531928534-62

Registration date : 03/10/2017 17:03:53

EU DisinfoLab

Identification number in the register : 593474530364-05

Registration date : 23/02/2018 19:40:09

Peut-on se poser la question ?

Nous avons donc deux organisations, avec la même adresse, le même numéro de téléphone, les mêmes employés et les mêmes dirigeants. Pourtant les objectifs sont contradictoires :

SAPER VEDERE est clairement un lobby faisant passer l'intêret de ses clients avant tout.

EU DISINFOLAB se présente comme une organisation défendant la vérité et la démocratie.

Les deux étant totalement incompatibles, je pose la question :

L'ONG EU DisinfoLab n'est-elle pas juste une couverture à l'image plus "neutre", pour faire passer la communication de SAPER VEDERE ? Et plus important peut-on laisser passer ce curieux mélange des genres ?

Alexandre CHAUVIN