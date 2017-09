F.N. La Fin ? Divorces Prévus ?

Personne ne peut contester le droit de grève, le constat s’impose à quoi servent celles de ces jours ? Le PS vend son siège et se délabre. Macron avance et démolit la vraie République. Florian Philippot prend l’emblème de la Croix de Lorraine et affirme qu’en quittant le F.N. ce parti est mort.

L'unité du Front national se démembre. Florian Philippot, se trouve fin 2011 directeur de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, il connait une ascension fulgurante dans le parti. Des conflits étouffés avec des dirigeants frontistes. Mais où demeurent des séquelles irréversibles. Pourtant, il n'y avait guère de nuages avec MLP. Telle que dans la Grande Vadrouille. Défend son chef d'orchestre du "marinisme". Eole sème la perturbation suite à la défaite de la candidate dans le débat face à Macron. Le lancement par Florian Philippot de son association Les Patriotes, les deux figures de l'extrême droite se répondent vertement par médias interposés.

Philippot lance Les Patriotes

Alors que des divergences séparaient déjà Marine Le Pen et Florian Philippot, la discorde s’accentue. Florian Philippot procède au lancement de son association, Les Patriotes. Le 15 mai 2017 sans attendre la fin de la campagne des législatives. Objectif : "Défendre et porter le message de Marine Le Pen au soir du second tour de l'élection présidentielle".

Là le fait de voir Florian Philippot tenir au Front national se pose alors très sérieusement.

Des cadres critiquent l'association

La création des Patriotes est critiquée au sein du Front national. "Je n'adhère pas à l'association Les Patriotes. Je reste à 100% au FN, avec Marine Le Pen", tweete Gilles Lebreton, eurodéputé FN. Message partagé par de nombreux responsables du FN.

"L'association de Florian Philippot est inutile, parasite le FN et sa Présidente. Sans moi !", dixit : Jean-Marc de Lacoste-Lareymondie, membre du bureau politique du parti.

Après avoir dit "tant mieux !", Marine Le Pen se joint à la vague de critiques. "J’ai trouvé que le calendrier étonnant. Disons que ça aurait pu attendre. Ça crée des incompréhensions", dit-t-elle dans L'Opinion, trouvant, le nom de l'association "ringard".

6 septembre, le député, Gilbert Collard demande à Florian Philippot d'arrêter la boursouflure de l'ego. Si j'étais Marine Le Pen, je dirais à Florian Philippot : Tu ranges les Patriotes qui ne riment à rien, et tu joues collectif'", déclare-t-il à la presse.

Marine Le Pen le rappelle à l'ordre

15 septembre, Marine Le Pen revient à la charge. Une interview au Parisien, la présidente du parti somme Florian Philippot de "clarifier" sa situation. "Qu'il y ait des think-tanks, aucun souci. Nous sommes tout de même au cœur de la refondation du mouvement, rappelle-t-elle. Je souhaite donc que tous les dirigeants du FN se reconcentrent sur cette refondation.

Philippot fin de non-recevoir à Le Pen

Il faudrait clarifier, pour le coup, sortir de la tambouille interne et qu'on soit audible sur le fond face à Macron. La réponse de Florian Philippot sur le champ "Je ne quitterai par la présidence des Patriote. 18 septembre. Ça n'est pas une opposition. Il y a déjà eu et il y a encore actuellement d'autres vice-présidents qui dirigent des associations.Quand on lui demande ce que signifie "clarifier sa position", Florian Philippot dixit : "Je ne sais pas. Ma position est extrêmement claire." Le vice-président du parti évoque son possible départ du Front national si Marine Le Pen abandonne la sortie de l'euro. Je ne vois pas pourquoi Marine, ferait cela. Oui, si elle fait cela, ce sera sans moi."

"On ne fera pas la refondation avec un pistolet sur la tempe" : 19 septembre, Florian Philippot. Marine Le Pen déclare sur RTL qu'elle "prendrait ses responsabilités" si son vice-président ne quittait pas la présidence de son association. "Je lui ai répondu, ainsi qu'au bureau politique, que je ne comprenais pas cette demande et que je ne pouvais donc pas y répondre", déclare le vice-président du FN sur RMC.

Le Pen retire à Philippot sa délégation du parti F.N.

Hors de question de quitter la présidence de son association Les Patriotes. Florian Philippot tient tête, Marine Le Pen le sanctionne. Elle a décidé, le 20 septembre, de lui retirer sa délégation à la stratégie et à la communication, tout en le maintenant à son poste de vice-président du FN. Florian Philippot, sollicité par mes soins, n'a pas répondu à la demande de mettre un terme au conflit d'intérêts résultant de sa double responsabilité de vice-président du FN chargé de la stratégie et de la communication et de président de l'association politique Les Patriotes, écrit Marine Le Pen. J'ai pris la décision de lui retirer sa délégation à la stratégie et à la communication. Sa vice-présidence sera, à compter de ce jour, sans délégation." Un début de mise à l'écart.

Florian Philippot quitte le F.N.

"Evidemment, je quitte le Front national", annonce, jeudi 21 septembre, Florian Philippot sur France 2. "On m'a annoncé que je suis vice-président de rien. Je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire", a-t-il justifié sur le plateau des "4 Vérités". "Je pense que la décision de Marine de me nommer vice-président de rien a fait beaucoup de mal aux militants. Mais je ne blâme pas Marine", a-t-il continué.

Il n’en demeure pas moins, que le F.N. prend en la circonstance surement la matière grise qui a fait progresser ce parti. Des propos sur France2 de son départ ! Puis à la suite Marine le Pen sur la sellette. Divers points de vues d’autres partis ! Un retour en arrière et une avancée !

Il n’empêche pas moins qu’il conserve, ses autres fonctions politiques. Qui sont les plus atteints ?

Il reste à savoir, en dehors de ses valeurs de travailleur acharné, dans quelles mesures les 2500 adhérents à son association pourront ou pas créer un nouveau mouvement. Ils seront dixit Florian Philippot bien plus nombreux que certains ne le pense à me suivre. Nous le serons sous peu, à suivre.

Le Panda

Patrick Juan