Faut-il faire son deuil de la démocratie participative ?

« Pourquoi cantonner la démocratie participative à l’échelon local ? »

Question très intéressante... porteuse d’une contradiction.

Car le propre de l’échelon local, communal c’est qu’il maintient encore une perception de lien communautaire, intellectuel autant qu’affectif. De commune « communiste car communisante » dans un « corps commun ». C’est la condition de la participation effective et solidaire.

Mais si vous changez d’échelle, il n’y a plus de communauté organique car plus de sensorialité, plus d’affects, vous tuez l’inter-personnel riche et vivant pour faire de l’inter-individuel abstrait et froid. Le citoyen y devient un numéro.

Au niveau national, aucune participation concrète n’est possible, le citoyen y est une abstraction et votre idée de « peuple de gauche » n’est qu’une fiction administrative et statistique comptable, traduite par le système électoral.

Ceci n’est pas une opiniion, c’est de la physique !



Penser qu’être de gauche implique la légitimité des collectifs locaux pour désigner leurs candidats est une illusion : la gauche est l’initiatrice et la gardienne de la démocratie de marché, du système des partis jaloux de leur monopole lucratif de négociants-grossistes en mandats électoraux.

Autant demander aux clients d’un hypermarché de codécider des politiques d’approvisionnements, des prix et des marges de la marque !