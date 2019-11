Faut-il sauver le soldat Mélenchon ?

@moderatus

Bonjour, vous situez les problèmes uniquement sur l’islam, la passion de Zemmour et du FN. Tous les sondages ne disent pourtant pas que l’Islam et l’immigration sont la priorité des français.

Pouvoir d’achat et écologie arrivent en tête.

Ensuite, on peut faire le parallèle entre le FN et la FI. Ils se sont débarrassés tous les deux des eurocritiques, Philippot d’un côté et Kuzmanovic de l’autre.



Ils sont devenus inaudibles sur les réformes qui viennent en direct de Bruxelles, ils ne critiquent plus l’UE & l’euro, mais uniquement Macron.