Faute constitutionnelle et crise de régime

Il importe peu d’être spécialiste du droit ou profane pour juger du conseil constitutionnel de la cinquième république, il suffit d’observer le mode de désignation de ses membres pour comprendre aussitôt qu’il est « cul et chemise » avec le gouvernement et ne fera en aucun cas prévaloir la constitutionnalité des lois si ça doit lui nuire .

Le côté ironique, c’est que cette bande de malhonnêtes et de repris de justesse a censuré le référendum (RIP) mais laissé passer le reste, un peu comme une police qui arrêterait la victime et protègerait les criminels (ah, on me dit que ça, on l’a déjà, elle le démontre couramment...)