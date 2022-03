Force Citoyenne Unie (F.C.U)

Une nouvelle force politique, au sens noble du terme, s'inspirant de la pensée d'Hanah Arendt.

Notre slogan : Penser pour agir.

Notre emblème, notre logo : la pensée. Le symbolisme de cette fleur vient essentiellement du nombre de ces pétales (5). Le nombre 5 évoque en autres (selon Théodore Monot) l'homme debout.

Nous créerons des micro-partis à l'échelon départemental qui pourront se fédérer et se regrouper pour constituer un mouvement national. Cela signifiera aussi agir en partenariat et s'associer avec d'autres associations et partis politiques pour atteindre nos objectifs. Existe en effet un PPCM (plus petit commun multiple) et non un PGCD (plus grand commun diviseur) entre tous les Républicains dignes de ce nom. En fonction de ce constat, nous pouvons bâtir un socle commun ou "monde commun" cher à Hannah Arendt. Nécessité s'impose d'en finir avec le "passe idéologique" qui n'accepte et ne supporte aucune voix discordante.

Vous trouverez en pièce jointe l'acte fondateur de Force Citoyenne Unie. Ce texte peut être enrichi, amendé et corrigé car nous souhaitons avant tout la confrontation d'idées. Une démocratie vivante repose sur la controverse et le débat.

L'important,comme le soulignait Hannah Arendt, c'est le monde que je partage avec celles et ceux qui ne sont pas comme moi et qui ne pensent pas comme moi.

Cette première contribution sera suivie d'autres articles qui résumeront nos échanges et débats, et, permettront de réaliser une synthèse.