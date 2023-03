France Algérie : l’impossible réconciliation ?

@la mandale ou rien



Si l’ ukraine reprend par la force les colonie du donbas et qu’ on procede a une remigration , les nostalgique de l’ OAS et va en guerre n’ auront aucune raison de ne pas vouloir reprendre l’ algerie et en evacuer tout les non berbere et non gaulois puisque le maghreb punique est le veritable maghreb d’ avant la colonisation des moten orientaux .

Salut Cyrus.

le problème n’est plus l’Algérie de papa, c’est une Algérie qui qui a une diaspora importante en France et les rapports entre le pouvoir Algérien et la France.

Patrick Stefanini

« L’accueil inconditionnel des immigrés n’est pas une fatalité. La France peut mener une politique migratoire plus restrictive et plus intelligente en modifiant le droit du sol, les délais d’exécution des OQTF ou en dénonçant des accords passés avec certains pays, en particulier l’Algérie.

L’accord avec l’Algérie est un tabou de la politique migratoire française. Il offre des avantages excessifs aux ressortissants algériens, notamment en matière d’immigration familiale. Dans mon livre, j’ai proposé que la France menace de le dénoncer pour obliger l’Algérie à faire mouvement. Tous les arguments invoqués pour s’opposer à cette dénonciation sont mauvais, ils participent seulement du refus de placer la question de l’immigration au sommet de l’agenda politique dans nos relations avec l’Algérie »