France Covid, le reconfinement fatal

le confinement est aussi mortifère que le masque et que toute privation de liberté ou situation d’enfermement et d’exclusion, car qui dit confinement sélectif dit aussi ostracisme.



SENIOR - Après avoir laissé entendre que le confinement serait plus long pour les aînés, Emmanuel Macron a souhaité faire une mise au point. Il « ne souhaite pas de discrimination » des personnes âgées et « en appelle à la responsabilité individuelle », a indiqué ce vendredi soir l’Elysée.".