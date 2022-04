François Baroin ferait-il mieux que Valérie Pécresse à l’élection présidentielle ?

« On pense que c’est difficile de travailler lorsque l’on est sur deux rives différentes, lorsque cela structure des engagements militants. Alors oui, ce n’est pas si facile, mais ce n’est pas si difficile non plus. Je pense que nous nous sommes efforcés, à la hauteur des responsabilités qui étaient les nôtres, de le faire avec le sens de l’intérêt général, la passion de la République et la conscience de l’État, aux côtés de l’État et avec l’État. » (François Baroin, le 21 novembre 2019 au 102e congrès des maires de France).