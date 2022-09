François Bayrou, le gentil organisateur du Conseil national de la refondation (CNR)

@charlyposte

Il n’est pas certain (à mon modeste avis) que la création de la FED ait daté le début du pire.

Après tout si nous regardons bien la nature de ses missions, ses buts étaient plutôt logiques du point de vue budgétaire et n’étaient pas dépourvus de caractère social.

Ce qui est plus certain, c’est qu’a l’instar de tous les autres outils de gestion et de gouvernance, la FED a fini par ne valoir que ce que valaient les hommes qui en avaient techniquement la charge ou encore, qui étaient en mesure de l’influencer politiquement.

Nous pouvons d’ailleurs dire la même chose du duo B.C.E./Euro.

Dans une Europe de conception viable, dotée du minimum indispensable de compétences techniques, d’honnêteté intellectuelle et de conscience politique, le duo BCE/Euro auraient certainement fonctionné en tant qu’outil cohérent et satisfaisant.

Toujours à mon modeste avis, mais je peux me tromper, la suppression de l’étalonnage des monnaies a été autrement plus grave que la création de la FED. C’est elle, en effet, qui a ouvert les vannes à tous les excès de la part d’apprentis-sorciers et autres narcissiques pervers dont les seuls garde-fous furent désormais une problématique virtuosité dans le maniement de la planche à billets et une honnêteté dont nous savons maintenant qu’elle est plus que douteuse.

Petite précaution oratoire : aucun anti-américanisme de ma part dans ce jugement. Toute proportion d’influence politique et de puissance économique gardée, je considère que l’homo americanus vulgaris souffre en ce moment de la même politique due aux mêmes prédateurs que le vulgum pecus français ; et quelques autres collègues...

Hasta pronto, Charlyposte.