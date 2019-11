François Bayrou, les financements politiques, la proportionnelle et l’après-5 décembre 2019.

Bayrou mis en examen pour les emplois fictifs au parlement. Il va rejoindre Marine Lepen dans la salle d’attente. Puisque visiblement pour les deux, il y a de quoi enquêter

Je suis quand même surpris que malgré des perquisitions ordonnées par un procureur et tout le tintamarre qui en a suivi, un certain Mélenchon ne soit toujours pas entendu par le justice à ce sujet.

Est-ce qu’il y aurait des dossiers plus vides que d’autres ? Et est-ce que selon l’orientation politique on est plus ou moins bien traité par la justice ?

Ce sont des questions que apprenti journaliste pourrait se poser