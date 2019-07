François de Rugy et la République du homard géant.

C’est vrai que les frais de bouche intéressent toujours le peuple.

Les révolutions commencent presque toujours quand le peuple a faim et qu’ils voient les châtelains se bâfrer sur leur dos. Marie-Antoinette est restée dans l’Histoire avec sa brioche pour tous. Manque de bol, les citoyens qui n’ont pas le sens de l’humour n’ont pas apprécié et lui ont coupé la tête.

L’habitude est restée. On demande toujours la décapitation de nos jours, plus avec la guillotine, mais avec un grand coup de pied au derrière, et la porte grande ouverte. Et c’est tant mieux.