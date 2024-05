François Fillon définitivement condamné.

Bonjour, Sylvain





« après seulement quelques scoops dans la presse à sensation »

Quelle « presse à sensation » ? En l’occurrence des médias d’investigation !





Quant aux « scoops », excusez du peu : on parle là d’un type qui — comme jamais aucun parlementaire avant lui à ce point — a délibérément escroqué l’état et les contribuables pour satisfaire son goût immodéré pour le fric et la vie de château.





Etiez-vous si aveugle en 2017 que vous auriez préféré voir la présidence salie et traînée dans la boue partout sur la planète après l’entrée en fonction d’un voleur avéré à l’Elysée ? Les bras m’en tombent !





Ajoutez à cela que Sarkozy a eu la possibilité de débrancher Fillon pour remettre Juppé dans la course suffisamment tôt pour que le maire de Bordeaux soit élu sans le moindre doute. Mais Sarko a préféré laisser celui qu’il nommait « Durien » aller à la défaite tant sa détestation de « Ducon » était encore plus grande. Cerise sur le gâteau, cette défaite laissait Sarko dans une position du dernier président de la droite française qu’une personnalité de son camp élue à l’Elysée aurait évidemment éclipsée.