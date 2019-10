François Hollande veut américaniser les institutions françaises.

Affligeant de partialité...

L’erreur fondamentale , à mon sens, ce sont les législatives obligatoirement dans la foulée des présidentielles, qui font que l’assemblée ( avec son mode de scrutin) procède directement de l’élection du chef de l’Etat alors que ce dernier est le plus souvent élu, sinon par défaut du moins avec une base électorale étroite et non majoritaire.

Par ailleurs, l’élargissement de la procédure référendaire apparait comme une impérieuse nécessité...