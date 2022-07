Front républicain, état des lieux

Après le score du Rassemblement National il est important de s’interroger sur les causes et responsabilités d’un tel résultat. L’étude statistique des reports de voix lors des dernières législatives met en évidence que la gauche, NUPES et autres, a eu un comportement plus "républicain" que les électeurs d’Ensemble ou de la droite et qu'il aurait été possible d'avoir moins de 20 députés d'extrême droite si la macronie avait eu un comportment autre.

Le président de la République Emmanuel Macron et les partis qui le soutiennent ont commis une quadruple faute morale :

La première a été de gouverner comme si le front républicain n’avait pas existé en 2017. Cette faute est partagée avec Jacques Chirac après sa réélection en 2002.

La seconde a été de ne pas appeler au front républicain alors qu’Emmanuel Macron venait d'en bénéficier.

Troisième a été de dire oo laisser dire que NUPES n’était pas une force politique républicaine, comme le le Rassemblement National.

Quatrième a été de laisser entendre que l’extrême droite contre laquelle un front républicain s’était quand même constitué était finalement pas si infréquentable.

Les trois premiers comportements ne pouvaient que se traduire par un sentiment de trahison pour les électeurs qui avaient appliqué le front républicain et donc par une mobilisation de plus en plus réduite pour de nouveaux fronts républicains. Les deux dernières ont encore plus décomplexé les autres électeurs qui auront encore plus facilement tendance soit à s’abstenir soit à voter pour le Rassemblement National plus facilement.

Comment analyser les reports de voix ?

Les résultats très différents des instituts de sondages concernant les reports de voix m’ont conduit à développer un modèle statistique de report de voix entre les deux tours dans les cas où il y avait un duel face à l’extrême droite. Le modèle repose sur les données du gouvernement et est au niveau des 64 263 bureaux de votes concernés par ces duels. Les inscrits sur les listes électorales ont été regroupés en 10 catégories sur la base de la classification du ministère de l’intérieur : les électeurs de NUPES, ceux de la gauche hors NUPES, ceux d’ensemble, ceux du centre hors Ensemble, ceux des Républicains, ceux de la droite hors LR, ceux du Rassemblement National, ceux de l’extrême droite hors RN, ceux qui se sont exprimés pour une autre formation (divers, régionalistes…) et enfin ceux qui ne se sont pas « exprimés » (abstentionnistes, blancs et nuls). Pour chacune des 4 configurations de duels étudiées, nous avons ajusté un modèle de report qui minimise l’erreur quadratique au niveau des bureaux de vote. Le modèle ainsi construit identifie correctement le vainqueur des duels dans 88% des bureaux de vote et dans 92% des circonscriptions.

Que nous disent les résultats du modèle ?

La modélisation des comportements des inscrits sur les listes électorales permet de quantifier les reports, de comparer les comportements et ainsi de comprendre comment on en est arrivé là.

Si dans un premier temps on compare les duels NUPES/RN et Ensemble/RN, on observe que :

Le front républicain est plus efficace dans la seconde configuration que dans la première. En effet, en cas de duel NUPES/RN, le report des voix d’Ensemble est de seulement 22% vers NUPES, 30% vers le Rassemblement National et 48% d’abstention, nul ou blanc (voir graphe 1) alors qu'en cas de duel Ensemble/RN le report des voix de NUPES est de 38% vers Ensemble, 15% vers le Rassemblement National seulement et 47% d’abstention, blanc ou nul (voir graphique 2).

Les électeurs de la gauche hors NUPES ont plus joué le front républicain que ceux d’Ensemble en cas de duel NUPES/RN avec un report de 48% vers NUPES, 45% d’abstention, nul ou blanc et 7% vers le Rassemblement National (graphe 1) et, comme ceux de NUPES en cas de duel Ensemble/RN avec un report de 38% vers Ensemble, 50% d’abstention, nul ou blanc et 12% vers le Rassemblement National (graphe 2).

En cas de duel NUPES/RN les électeurs ne s’étant pas exprimé se mobilisent un peu (à 5,3%) pour faire barrage à l’extrême droite (0% pour RN, voir graphe 1) alors que dans le cas d’un duel Ensemble/RN ils se mobilisent pour l’extrême droite (4,6%) et presque pas pour Ensemble (0,2%, voir graphe 2).

Reports en cas de duels NUPES/RN

Reports en cas de duels Ensemble/RN

Cela est cohérent avec les déclarations post premier tour des représentants d’Ensemble et montre que :

En dépit de la « trahison » du président et d’Ensemble, les électeurs de gauche arrivent encore à se mobiliser pour le front républicain et qu’ils sont plus « républicains » que les électeurs d’Ensemble pour qui la peur NUPES importe plus que le rejet du Rassemblement National.

La combinaison du sentiment de « trahison » et de la banalisation de l’extrême droite par le président, le gouvernement et Ensemble font que le rejet se traduit par une légère mobilisation des électeurs ne s’étant pas exprimés au premier tour pour l’extrême droite dans les duels Ensemble/RN et pour NUPES dans les duels NUPES/RN.

Si maintenant on compare les duels Ensemble/RN (graphe 2) et Droite/RN (graphe 3), on observe :

que les reports des électeurs de NUPES et de la gauche hors NUPES vers LR (respectivement 42% et 50%), sont supérieurs à ceux vers Ensemble (respectivement 38% et 38%) alors que ce devrait être plutôt l’inverse. Cela montre que le sentiment de « trahison » vis-à-vis du président et d’Ensemble à gauche a un vrai impact dans les reports en cas de duel Ensemble/RN.

une convergence entre Ensemble et LR avec des reports autour de 70% entre eux avec toutefois une plus forte proximité entre la droite et l’extrême droite avec 17% des électeurs de LR qui se reportent vers le RN contre seulement 10% chez Ensemble. Convergence mais pas front républicain dans la mesure où autour de 30% de leurs électeurs préfèrent soit s’abstenir soit voter RN.

Reports en cas de duels Droite/RN

Et si ?

En plus de quantifier et comprendre les reports de voix, ce modèle permet de mesurer l’impact de comportements « plus républicain » des électeurs et ainsi de quantifier les responsabilités. Par exemple, si dans les :

60 duels NUPES/RN les reports de voix des électeurs d’Ensemble avaient été identiques à ceux des électeurs de NUPES dans les duels Ensemble/RN, l'extrême droite aurait eu 18 députés de moins, et si les reports de l’ensemble des électeurs non d’extrême droite avait été identiques à ceux de NUPES, l'extrême droite aurait eu 29 députés de moins, soit un tiers des élus RN.

108 duels Ensemble/NUPES les reports de voix des électeurs ne s’étant pas exprimés au premier tour avaient été identiques à ceux des duels NUPES/RN, le RN aurait eu 45 députés de moins, soit la moitié des élus RN. Si dans ces mêmes duels, les électeurs de gauche s’étaient comportés comme dans les duels Droite/RN, le RN en aurait eu 18 de moins. Si les deux effets s’étaient combinés, la perte aurais était de 49 députés n’en laissant que 4 au RN. Inversement, si dans ces duels les électeurs de gauche s’étaient comportés comme ceux d’Ensemble dans les duels NUPES/RN, l’extrême droite aurait eu 39 députés de plus.

Ces ajustements « républicains » aurait permis de réduire le nombre d’élus d’extrême droite à 11 et de donner la majorité absolue à Ensemble. Au contraire les électeurs de gauche avait eu un comportement aussi peu républicain que ceux d’ensemble le nombre d’élus d’extrême droite serait monté à 128.

Conclusion

Une étude des reports sur une la période 2002-2022 serait utile pour voir l’évolution du front républicain entre la réélection de Jacques Chirac à 82% et l’arrivé de 89 députés d’extrême droite à l’assemblé nationale et ainsi mieux comprendre les différentes causes de l’état de coma du front républicain.

En attendant et en première conclusion, les quatre fautes morales d’Emmanuel Macron et d’Ensemble ont eu une contribution majeure à l’arrivé de 89 députés Rassemblement National. Toutefois, même après ces erreurs, le front républicain reste plus fort chez les électeurs de gauche, NUPES ou autres, que chez ceux d’Ensemble et a permis à Ensemble de sauver 39 députés. Aux donneurs de leçons morales, faites le ménage chez vous et arrêtez de faire le jeu de l’extrême droite afin que nous ne nous retrouvions pas un jour avec l’extrême droite au pouvoir.