Georges Marchais, le comédien un peu oublié du délire communiste

Ah, Marchais… Toute une époque !

Cette histoire chez Messerschmitt lui a longtemps collé au basques et Thierry le Luron en avait fait ses choux gras dans un sketch (tu me sert Schmitt ?). Ça n’a jamais été vraiment résolu : https://www.liberation.fr/evenement/1997/11/17/1940-1944-une-zone-d-ombre-jamais-eclaircie_219944



“Il n’a pas résisté“. Il faudrait rappeler aussi que le PCF n’est entré en résistance qu’au moment de l’invasion de l’URSS en 1941. Avant, le Parti était allé jusqu’à solliciter des autorités allemandes d’occupation une autorisation de faire reparaitre l’Humanité, interdite à la suite du pacte germano-soviétique de 1939 (décrets Daladier). Ceux qui avaient commencé à résister avant (c.a.d. contre les directives du Parti) finiront par être virés dans les années d’après-guerre…

Sur Cohn-Bendit : quand on voit où il en est rendu aujourd’hui, finalement Marchais ne s’était pas trompé, non ? Pour finir, il est particulièrement délectable de voir notre auteur centriste défendre un “Dany le Rouge“, mais bon, quand on a déjà accueilli Robert Hue dans la famille, on n’en est plus à ça près…