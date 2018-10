Gérard Collomb : la désertion d’un ministre impuissant

Dans son bouquin « je devrais la fermer » Hollande disait « tout cela finira par une séparation », Colomb va un peu plus loin « par un face à face » et Zemmour « par une guerre civile ».



Diviser le peuple sert les riches, de tout temps. Et ces derniers ont toujours toutes les larbins qu’ils veulent pour défendre leur système, de Mélenchon à Macron en passant par les ONG, les associations subventionnées, les journalistes etc.