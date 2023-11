Ce matin notre hollandouille nationale est venue pontifier à francintox où il a longuement disserté sur les « extrémisations » politique des françoués notamment vers les RN.

Mais bien sûr la valetaille présentatrice ne lui a pas posé de question sur la qualité ( ) de sa prestation pestilentielle (loi Renseignement, loi Travail entre autres) ni sur la manière dont feu Tonton avait dédiabolisé l’extrême droite pour se faire un deuxième septennat alors qu’il était très bas dans l’estime de l’électorat veautant. Pas plus qu’elle ne l’a interrogé à savoir si la « gauchitude » des sosalauds était ou non de gauche et si la soc-dem suffisait ou non aux gauchistes.



Chez francintox, jamais de questions qui dérangent au pouvoir, qu’il soit passé ou présent.

Et bien sût le flanby s’est répandu en louanges sur le collomb et il ira en prière quand on enverra le retourneur de veste bouffer les pissenlits par les racines. On s’entend toujours très bien entre renégats de droite péèssistes.