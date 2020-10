Gérard Larcher au sommet de son influence.

« En France, le bicamérisme est un principe plus que bicentenaire. Il représente un instrument démocratique de modération et je ne cesse de rappeler que depuis l’instauration du quinquennat, il est le balancier stabilisateur de nos institutions. Disparités du territoire, de la démographie… la deuxième chambre joue le rôle d’une "machine" à corriger les inégalités et incarne un enrichissement pour une démocratie moderne et juste. Je suis convaincu que la représentation et la conciliation des différences, qu’elles soient territoriales, politiques, sociales ou autres, apportent de la vitalité et de la solidité à la démocratie. » (Gérard Larcher, le 11 décembre 2014, "Le Courrier du Parlement", propos recueillis par Jean-François Bège).