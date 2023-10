Gérard Larcher, le maire du palais.

C’est un gros porchard répugnant et c’est tout. Rien dans la cervelle sinon des généralités et des approximations et tout dans la panse.



Voilà le genre de truc dont il faut se débarrasser. Ca bouffe comme 4, ça côute une bombe et ça ne sert strictement à rien. Et en plus c’est totalement inesthétique.

Au point où on est en politique, comme sur les chaînes télé, vaudrait mieux choisir des bodybuildés et des miss avec prompteur comme politicien.nes et speakerin.es. Ca pourrait au moins occuper l’oeil du public en disant des conneries en boucle. Parce que les larcher et les borne, ça suffa comme ci !