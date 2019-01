Gilets Jaunes : gaz lacrymogènes, dangereux pour la santé, mais... silence de l’État et des médias !

Les gaz lacrymogènes sont largement utilisés par le gouvernement français durant ces derniers mois. Leur composition évolue vers plus de toxicité, semble-t-il… ce qui est nocif pour les manifestants l’est aussi pour les policiers. Ces composés chimiques lacrymogènes et leurs effets sur la santé demeurent en France dans une opacité strictement dissimulée. Un tabou complet. Un non-dit officiel. Une zone inaccessible, soigneusement maintenue hors de toute transparence.

Reporterre, un site français d'actualité lancé en 2007, sous-titré « le quotidien de l'écologie » s’est confronté à cet écran de fumée officiel, sans ménager ses efforts, sollicitant ministères et cabinets, service de santé des Armées, fabricants, qui refusent toute réponse, et spécialistes qui ne disposent pas de données précises. « Circulez, y a rien à voir ». Et pourtant…

https://reporterre.net/Les-gaz-lacrymogenes-dangereux-pour-la-sante-mais-silence-d-Etat

L’usage de ces gaz lacrymogènes a été interdit en temps de guerre par la Convention internationale sur les armes chimiques de Genève, en 1993. Quoique bannie des conflits militaires, cette arme reste curieusement autorisée contre les manifestants civils, pour mater des conflits intérieurs, en situation de guerre sociale « domestique ». En France, en avril 2015, le Défenseur des droit relevait dans un rapport que « la police allemande n’utilise pas de gaz lacrymogène, considérant que des personnes non agressives ou non violentes pourraient en subir les effets indûment ».

https://reporterre.net/Les-gaz-lacrymogenes-dangereux-pour-la-sante-mais-silence-d-Etat



Les nuages lacrymogènes sont-ils plus puissants, plus incapacitants que par le passé ?

Dans les dernières manifestations des Gilets Jaunes, beaucoup ont eu cette impression. De nombreux témoignages, j’ai pu en récolter personnellement lors les dernières manifestations, attestent de suffocations qui leur paraissent plus fortes, des yeux qu’on ne peut plus ouvrir durant plusieurs minutes, alors qu’auparavant on ne faisait que pleurer, les yeux piquaient mais restaient ouverts, des plaques rouges apparaissent immédiatement sur la peau, le visage, le cou…

Le gouvernement menace les Gilets Jaunes dans leur ensemble tout en prétextant ne cibler que les casseurs pour l’acte IX !

GILETS JAUNES - Le secrétaire d’Etat à l’Intérieur Laurent Nuñez a promis ce jeudi 10 janvier 2019 « plus de mobilité, plus de réactivité, plus d’interpellations » samedi pour l’« acte IX » des Gilets Jaunes, lors d’un déplacement à Bordeaux où leur mobilisation est restée forte.

« On aura un dispositif conséquent », a assuré Laurent Nuñez au maire de Bordeaux Alain Juppé lors d’une rencontre devant des journalistes. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la mobilisation de 80.000 policiers et gendarmes à l’échelle nationale, un retour au niveau de mi-décembre.

Citation d’une phrase du Ministre de l’Intérieur datée du 11/01/2019



"Demain, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations", a-t-il affirmé, avant d'être critiqué par des responsables de l’opposition et l'ONG Amnesty France.



En fait, ce qu’il a dit équivaut à :

« Tous ceux qui iront dans un supermarché où un vol sera commis seront COMPLICES du vol ! » parce que le droit pénal en général, et la notion de complicité en particulier, ce sont des notions dont on se bat les flancs.

David Koubbi (@DavidKoubbi) 11 janvier 2019

https://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/acte-9-castaner-menace-s-il-y-a-de-80077

« On monte encore en volume et surtout en technique opérationnelle pour éviter ces débordements, (de) cette minorité extrêmement violente qui veut déstabiliser nos institutions, et qui prend en otage les commerçants et la population des centre-ville », a-t-il ajouté.

« Les consignes c’est : plus de policiers (...) plus de mobilité, plus de réactivité, plus d’interpellations », a poursuivi le secrétaire d’État. Il a promis, s’agissant de Bordeaux, « un dispositif qui se veut mobile, pour pouvoir poursuivre les petits groupes de casseurs dès qu’ils passent à l’action ». « C’est une façon d’intervenir un peu différente, où il y aura beaucoup d’interpellations s’il devait y avoir des exactions », a-t-il ajouté.

https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/10/pour-lacte-ix-des-gilets-jaunes-nunez-promet-plus-dinterpellations_a_23639669/

Acte IX - Bordeaux : Un manifestant grièvement blessé par un flash ball lachement tire par un membre de la "police en civil" avec un casque intégral noir portant un jean ... Un acte de lache qui s'ajoute sur la longue liste des dizaines de dérappages de la part des forces de l'ordre fidéles exécutants au service de M. Christophe Castaner !

Chronologie des événnements

1. Des manifestants se sauvent dans une ruelle du centre ville de Bordeaux ... puis un "policier en civil" équipe d'un lanceur de fash-ball visé un des manifestants qui tente se sauver...



Il s'agit certainement d'un tir "accidentel" n'ayant pas pour objectif de pointer la tête, va-t-on nous dire dans les prochains jours. Eh oui mon oeil, regardez bien les images, en deux vidéos !

Veuillez d'abbord cliquer sur ce lien

https://www.facebook.com/265419674104154/videos/2432732020130304/

2.Quelques instants plus tard .... des sécuristes (gilets jaunes avec croix bleu) arrivent sur le lieu du blessé

A lire également :

Un manifestant portant un gilet jaune et grièvement blessé à Bordeaux, probablement par un tir de flash-ball, est apparu sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Plus tard, l’homme a été évacué par les pompiers.

https://fr.sputniknews.com/france/201901121039616454-gilets-jaunes-tir-flashball-blesse-bordeaux/



Vous vous souvenez de Christophe Dettinger, le boxer, et comment les médias ont fait des images violentes la une des informations durant plusieurs jours.

Tout commence devant un barrage de CRS sur un pont ... découvrez ce que les medias nous ont caché, les violences des forces de l'ordre qui avait précède l'intervention de Christophe qui s'est fait asperger à plusieurs reprises par du gaz lacrymogène avant de commencer à cogner !

Découvrez pourquoi BFMTV n'est pas le bien venue sur les manifestations !

Les effets négatifs à moyen terme du gaz lacrymogène sur la santé

Les équipes volantes de secouristes n’ont aussi qu’une appréciation empirique mais s’accordent sur des effets à moyen terme, notamment de bronchites chroniques durant trois à six mois après exposition aux lacrymos dans les manifestations. Secouristes sur le pavé, les streets medics ont recueilli les témoignages de personnes âgées et d’enfants affectés par ces aspersions de gaz lacrymogène aux franges des cortèges de manifestants. Et selon les morphologies, la gêne immédiate peut être très variable, affectant d’abord les yeux pour certains, la respiration pour d’autres, voire des réactions cutanées immédiates. Mais il ne s’agit là que d’un ressenti, difficilement mesurable.

https://reporterre.net/Les-gaz-lacrymogenes-dangereux-pour-la-sante-mais-silence-d-Etat

Les policiers et gendarmes sont aussi exposés... et maintenus dans l’ignorance

Les citoyens ne sont pas les seuls exposés à ces substances irritantes. Les policiers qui les lancent les subissent aussi. Si on les interroge sur les dosages qui auraient pu monter en puissance ces dernières années, les réponses sont disparates. « Les gazeuses à main en service depuis deux ou trois ans et les dernières grenades sont plus fortes, plus irritantes qu’avant, confie à Reporterre un CRS en région parisienne. Il nous arrive d’en prendre dans les yeux, au visage, et on le ressent nettement. Bien sûr, ça dépend aussi des conditions : température extérieure, taux d’humidité, si ça tombe sur du macadam, sur de l’herbe... » « Les dernières grenades ont un effet plus fort, plus important qu’auparavant, et les derniers lanceurs multicoups [lance-grenades Riot gun Penn Arm’s à barillet, chargé de six projectiles] sont dotés de nouvelles munitions plus fortes, plus concentrées », confirme Alexandre Langlois, du syndicat Vigi, ex-CGT police.

https://reporterre.net/Les-gaz-lacrymogenes-dangereux-pour-la-sante-mais-silence-d-Etat

Quels sont la composition et le dosage des grenades ou bonbonnes de lacrymogène ?

Fournisseur des unités du maintien de l’ordre, la société Nobel Sport ( http://www.nobelsport.fr/ ), basée à Pont-de-Buis (Finistère), lâche un laconique : « Il n’y aura pas de réponse de l’entreprise sur ce sujet. » Même refus d’informer chez son concurrent Alsetex, implanté à Précigné (Sarthe) : « La société Alsetex ne transmet aucune information sur les produits commercialisés à des tiers autres que nos clients. Nos produits répondent aux spécifications techniques des clients étatiques de l’entreprise. » Les ministères de la Défense et de l’Intérieur ne sont pas plus diserts, même s’ils exigent des questions écrites, transmises par courriel. Sans réponse.

Le gaz CS (2-chlorobenzylidène malonitrile) utilisé aujourd’hui a été développé en 1928 et porte les initiales des noms des deux chimistes états-uniens (Ben Corson et Roger Stoughton) qui ont synthétisé ses composants actifs. Mais il n’a été produit massivement par l’armée états-unienne comme arme antiémeute que bien plus tard, à partir de 1959. Ce composé lacrymogène existe en quatre versions : CS, CS1 (comprenant 5 % d’aérogel de silice), CS2 (traité au silicone) et CSX (dilué dans du phosphite trioctyl). Chaque version possède « des caractéristiques propres quant à sa persistance selon sa composition, sa dissémination et sa vitesse d’hydrolyse [sa décomposition au contact de l’eau ou de l’hygrométrie de l’air] », explique un rapport de l’armée états-unienne de janvier 2005.



« De fortes concentrations sur des périodes courtes peuvent être plus dangereuses que la même dose dispersée en petites concentrations sur une plus longue durée », note une étude néo-zélandaise ( http://jramc.bmj.com/content/161/2/94 ) publiée en 2013, soulignant que les effets oculaires connus (yeux rouges et larmes) « incluent douleur, blépharospasme [contractions répétées et involontaires des paupières], photophobie [douleurs, migraines, en regardant une source lumineuse], conjonctivite, œdème périorbital, érythème de paupière. Ces symptômes n’occasionnent pas d’effets irréversibles, mais des blessures oculaires plus sévères ont été documentées, incluant hyphéma [sang à l’avant de l’œil], uvéite [inflammation de l’uvée], keratite [inflammation de la cornée] nécrosante ou coagulative, symblépharon [paupières collées], glaucome secondaire, cataractes et neuropathie optique traumatisante. » Les auteurs du rapport précisent que la difficulté est de « déterminer si les dommages oculaires étaient dus au lacrymogène en soi, au solvant des grenades, ou un résultat de la charge explosive du produit ».

https://reporterre.net/Les-gaz-lacrymogenes-dangereux-pour-la-sante-mais-silence-d-Etat

Plusieurs textes de loi précisent l'utilisation des gaz lacrymogènes en France

En premier lieu, l'article L-211-9 du code de la sécurité intérieure, qui reprend l'article 431-3 du code pénal, stipule que « les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ». Le préfet de police, « tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire », le chef d'unité sur le terrain, le commandant de CRS ou le capitaine d'escadron de gendarmerie mobile sont habilités à prendre la décision de recourir aux gaz lacrymogènes.

Malheureusement, l'actualité récente soulève de nouveau la question de l'usage abusif de ces gaz sur les personnes. En France, de nombreuses manifestations des Gilets Jaunes, y compris locales, et des occupations pacifiques sont réprimées violemment, avec un usage tout à fait disproportionné de gaz lacrymogène, ceci avec une absence totale de discernement des forces policières envers les plus fragiles.

https://www.notre-planete.info/actualites/3702-gaz_lacrymogene_sante



INFORMATION EUROPE 1 - Violences à Paris : plus de 12.000 grenades lacrymogènes tirées samedi par les forces de l'ordre

https://www.europe1.fr/faits-divers/information-europe-1-violences-a-paris-plus-de-12000-grenades-lacrymogenes-tirees-samedi-par-les-forces-de-lordre-3812480



Je tiens ici à répéter le commentaire d’Yves1960 :

5 000 forces de l’ordre pour 5000 manifestants à Paris, selon la presse et plus de 13 500 grenades lancées sur la foule !!!!!! Et on voudrait nous faire croire que ce seraient les Gilets Jaunes qui seraient responsables des affrontements !!!

Le gouvernement, même après l’acte IX, reste farouchement obstiné sur sa ligne « Nous gardons le cap »… Cela équivaut à dire : « Circulez y a rien à voir ! »



Les grands médias veulent qu’on s’organise pour se présenter à la prochaine élection européenne.

Attention à ce piège tendu par l’oligarchie financière !

Le parlement européen n’a aucun pouvoir législatif !!!

OUI, nous devons nous organiser mais pas pour l'élection européenne !



C’est la Commission européenne, instance au fonctionnement anti-démocratique qui est l’institution nodale (le centre des instances où les décisions sont prises et c’est elle qui a toujours le dernier mot pour toutes les décisions). C’est la Commission qui dicte les GOPÉ's et les directives aux Etats européens (un envoyé de la Commission européenne vient avant le Conseil des ministres pour s’assurer que les GOPÉ's seront bien appliquées) qui sont tenus de les transcrire dans notre législation.



Nos représentants politiques ont cédé le pouvoir politique à la Commission européenne, le pouvoir monétaire à la BCE et le pouvoir militaire a été cédé à l’OTAN, une organisation criminelle qui n’a plus lieu d’exister, il n’y a plus le Pacte de Varsovie en face.

On nous à enlevé notre souveraineté !



L’abandon de notre souveraineté est pour moi un viol de l’article 3 de la Constitution de la Vème république dont voici la citation des deux premiers paragraphes :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »



« Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »



Face à l’obstination du gouvernement, nous sommes poussés à faire bientôt usage de l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 :



Constitution du 24 juin 1793

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :

Article 35

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Les policiers, militaires, gendarmes, CRS et douaniers sont invités à rejoindre les Gilets Jaunes.

Les vidéos de policiers, militaires, CRS, douaniers et gendarmes masqués se multiplient sur le net pour soutenir les Gilets Jaunes et s’opposer à Macron :

Un soldat s'adresse à l'armée et demande de rejoindre les Gilets Jaunes, le peuple :

Sylvain Baron invite les Gilets Jaunes à prendre contact avec les régiments, voire les chefs de corps pour le ralliement à notre mouvement (voire passage à partir de 3.48)

Le mot de la fin

Le mouvement des Gilets Jaunes ne s’essouffle pas, comme on l’entend dans les médias, chiens de garde du système, bien au contraire.



RDV pour l’acte X samedi prochain 19 janvier dans les rues de France.



Estimation de la participation à l’acte 9 des Gilets Jaunes à 17h : 360.000 manifestants à travers toute la France selon le syndicat France Police – Policiers en colère.

https://france-police.org/2019/01/12/estimation-de-la-participation-a-lacte-9-des-gilets-jaunes-a-17h-360-000-manifestants-a-travers-toute-la-france-selon-le-syndicat-france-police-policiers-en-colere/

Ps. Merci à Gérard pour ses compléments d’informations ainsi que pour la correction orthographique.

Date de transmission pour publication sur Agoravox : 13/01/2019