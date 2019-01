Gilets Jaunes : Jérôme Rodrigues : Le tir de trop !!! Stop Basta !!!

Ce samedi après-midi, le 27/01/2019, un de nos représentants Gilets Jaunes, Jérôme Rodrigues, une des figures emblématiques du mouvement, qui était en train de filmer durant la manifestation des Gilets Jaunes à Paris, place de la Bastille, a été pris pour cible par un des membres des « forces de l’ordre » qui a tiré à bout portant et une fois de plus, c'est la tête qui a été visée !

Jérôme Rodrigues a été éborgné, mutilé à vie, ce qui veut dire qu’il a perdu son œil droit, fait avéré au service des urgences d’une clinique parisienne !

Depuis la clinique, Jérôme Rodrigues a donné une interview à BFM ce dimanche pour livrer sa version des faits. Il affirme avoir été "visé délibérément" par les forces de l'ordre. "J'ai été attaqué deux fois par une grenade (...) et je me prends l'impact du LBD (lanceur de balle de défense, ndlr) après", assure-t-il. "Je pense qu'ils savaient très bien sur qui ils tiraient", selon le "gilet jaune", qui lance "un appel au calme". "Je ne veux pas que les gens s'énervent. Revendiquons plus fort, crions notre colère plus fort, tout en restant pacifistes", demande-t-il.

https://actu.orange.fr/france/gilets-jaunes-jerome-rodrigues-lance-un-appel-au-calme-magic-CNT000001clEeT.html

C’est ce que je vais faire ici en exprimant noir sur blanc ma colère !

La France est le seul pays d’ Europe à utiliser des armes comme celles de type LBD 40 contre les manifestants, en opération de maintien de l’ordre.

https://www.liberation.fr/france/2019/01/17/gli-f4-lbd-40-derriere-les-sigles-une-realite-sanglante_1703699

L’usage des gaz lacrymogènes a été interdit en temps de guerre par la Convention internationale sur les armes chimiques de Genève, en 1993. Quoique bannie des conflits militaires, cette arme reste curieusement autorisée contre les manifestants civils, pour mater des conflits intérieurs, en situation de guerre sociale « domestique ». En France, en avril 2015, le Défenseur des droit relevait dans un rapport que « la police allemande n’utilise pas de gaz lacrymogène, considérant que des personnes non agressives ou non violentes pourraient en subir les effets indûment ».

https://reporterre.net/Les-gaz-lacrymogenes-dangereux-pour-la-sante-mais-silence-d-Etat

Les grenades GLI-F4 et les "lanceurs de balles de défense" LBD 40 font partie de l'attirail des forces de l'ordre en cas de manifestation.

La grenade GLI-F4 est la grenade la plus puissante qui peut être utilisée par les forces de l'ordre en manifestation. Par ailleurs, la France est le seul pays d'Europe à utiliser cet équipement pour du maintien de l'ordre.

https://www.lci.fr/police/gilets-jaunes-grenades-gli-f4-lbd-ces-armes-de-maintien-de-l-ordre-qui-font-peur-2110232.html

Nous, les Gilets Jaunes, ne sommes pas seulement méprisés par le gouvernement MACRON mais, en plus, nous avons droit à la répression la plus sévère en Europe !

Sur son compte Twitter, la préfecture de police a annoncé avoir saisi l'IGPN suite à ces faits concernant Jérôme Rodrigues.

J’espère que l’IGPN ne condamnera pas seulement la personne qui a tiré dans la tête mais surtout son donneur d’ordre M. Castaner, le principal responsable, car les policiers des forces de l’ordre agissent sous son commandement. Il cautionne donc tous les actes lâches d’un grand nombre de policiers sur les Gilets Jaunes qui ne réclament qu’une seule chose : vivre en démocratie et dignement !

M. Castaner aurait déjà dû intervenir bien plus tôt après les premiers cas de mutilations à vie, or par son attitude de ne rien changer et, pire, de donner des ordres encore plus répressifs, sans parler de ses propos propres à mettre de l’huile sur le feu, il se rend coupable d’être le complice de ces crimes causés par une attitude de laisser-faire !

Nous, les gilets jaunes, insistons et réclamons le départ du gouvernement dans son ensemble, avec en tête E. Macron puis M. Castaner, et tous les autres.

Messieurs Macron et Castaner, vous êtes indignes de diriger un pays comme la France.

Ce gouvernement se caractérise par son mépris sans limite envers les travailleurs et la classe moyenne. Vous êtes des obsédés de la mondialisation dans laquelle l’homme est devenu une marchandise, nous sommes pour vous et le monde de la finance des mouchoirs jetables.

Il est grand temps de suivre les autres pays de l’U.E. et faire interdire les armes mutilantes de type LBD40 et autres lanceurs dits lanceurs de balles ainsi que les grenades et le gaz laacrymogène !

Je dis au gouvernement que s’il continue comme ça, nous allons arriver à une guerre civile !

M. Castaner et M. Macron, sachez que nous, Gilets Jaunes, ne sommes pas des cibles de ball-trap !!!

ça suffit, BASTA !

Sachez une chose que NOUS, LES GILETS JAUNES, ceux DU NOYAU DUR, ceux qui sortent tous les samedis dans les rues du pays pour manifester, nous AUSSI NOUS GARDONS LE CAP malgré vos ordres de faire usage de ces ARMES MUTILANTES. Tous les gens bien informés constatent toutes les forces que vous déployez dans le but d’intimider une majorité de la population qui n’ose pas ou plus nous rejoindre dans les rues de France ! M. Castaner livre sans cesse de faux chiffres, concernant le nombre des manifestants, aux “grands” médias, dans le but de nous faire passer pour un mouvement minoritaire et violent, un mouvement qui ne reflèterait pas l’opinion de la majorité des Français !

Vous, chers lecteurs et lectrices, vous trouverez les vrais chiffres du nombre des manifestants concernant l’ensemble du territoire français sur le site web du Syndicat France Police – Policiers en colère. Merci à ce syndicat de continuer à nous livrer les vrais chiffres du nombre de manifestants ! Bravo, messieurs les policiers, malgré les multiples pressions que vous subissez de votre hiérarchie, il existe encore des forces de l’ordre qui sont au service de l’intérêt général et pas à celui de l’oligarchie financière.

https://france-police.org/

La très grande majorité des tirs n’est pas destinée aux casseurs mais elle prend pour cibles les manifestants ordinaires, des manifestants pacifiques !

Le LBD 40 dit Lanceur de Balles de Défense de 40 mm est détourné de son usage défini au départ ( il devait servir à lutter contre les voyous des banlieues), il devient une arme d’agression, utilisée de manière totalement disproportionnée, servant à nous mutiler, éborgner, pour faire taire et museler les opposants à ce gouvernement de vendus à la finance.

Sachez, M. Castaner, que, jusqu à ce jour, j’ai toujours manifesté pacifiquement à Bordeaux, sans casser, sans agresser personne, sachez aussi que vous n’arriverez pas à m’intimider, et comme je l’ai déjà dit à certains Gilets Jaunes, je suis prêt à mourir durant une manifestation pacifique, pour que le peuple français retrouve enfin la démocratie. J’ai bientôt 61 ans et je n’ai plus grand-chose à perdre, sachant que m’attend une retraite de misère en dessous du seuil de pauvreté !





Vous ne me faites pas peur ! Vous me trouverez samedi prochain à la prochaine manifestation à Bordeaux et puis le samedi d’après, etc. et je vais comme d’habitude manifester pacifiquement, ne portant aucune arme sur moi, je manifeste sans masque et je ne casserai rien. Par contre, même en étant pacifique, comme la très grande majorité des Gilets Jaunes, je sais que je ne serai pas tranquille, car vos forces de police (de répression) ont pour ordre de nous tirer dessus, comme des lapins, comme sur Jérôme Rodrigues. Les vidéos sont remplies de scènes où les policiers tombent à plusieurs sur des gens qui n’ont rien fait de mal à part se trouver au mauvais moment au mauvais endroit. Leur tort est simplement de manifester leur opposition à cette politique qui spolie le peuple de ses droits fondamentaux de donner son avis sur le sort de son pays et qui favorise les gens aisés...Et, pour aggraver leur cas, ils sont revêtus d’une chasuble couleur primevère… comme l’espoir d’un printemps et d’un avenir ensoleillés.

Comme dit mon copain Gérard qui corrige l’orthographe de mes articles, On ne lâche rien !

Le cas Olivier Beziade à Bordeaux – Acte 9

Ce samedi, comme les samedis précédentes j’ai porté une grande pancarte, avec des thèmes changeants de semaine en semaine. Le thème que j’avais choisi samedi dernier à Bordeaux, pour l’Acte XI, était dédié AUX NOMBREUSES VICTIMES, Gilets Jaunes mutilés , voire morts...

Vous trouverez ci-dessous mon affiche montrant les photos de gilets jaunes mutilés à vie, OUI, MUTILES A VIE !

Je dois tristement corriger les chiffres sur mon affiche : en ce qui concerne le nombre des éborgnés, il passe de 17 à 18 et le nombre des blessés graves, de 136 à 137 !



Avec le titre de mon affiche, je souhaite exprimer deux choses :

1. Les nombreuses victimes qui ont payé de leur sang le courage de manifester pacifiquement pour leur envie d’un réel changement en profondeur de la société. Là, je parle du changement qui est lié aux revendications du peuple français et pas des hommes politiques qui sont devenus des marionnettes du monde de la finance, laquelle fait placer ses agents au cœur du gouvernement.

2. Vous, le gouvernement, faites saigner le peuple par vos impôts et les taxes croissantes, par le bradage des services publics rentables, services publique cédés aux riches ! Par contre, la dette de la SNCF c’est pour « notre pomme » ce qui fait encore augmenter nos impôts.

Edouard Philippe a été clair : il n'y aura "pas d'impôt SNCF", mais "ce sera une charge supplémentaire pour le contribuable ".

https://www.nouvelobs.com/societe/20180525.OBS7233/sncf-qui-va-payer-les-35-milliards-de-dette-que-l-etat-va-reprendre.html

Nous sommes le pays le plus taxé au monde selon l’OCDE !

https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/la-france-devient-le-pays-le-plus-taxe-au-monde-selon-l-ocde-1810883.php

Un appel au supporters des Gilets Jaunes assis dans leur canapé :

Je lance un appel aux Gilets Jaunes qui nous supportent depuis leur canapé : il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre aux prochaines manifestations, les samedis pendant 3 heures, vous serez surpris il y a même certains commerçants qui manifestent avec nous, or à la télévision on n’entend qu’une version, celle des commerçants qui se plaignent de la perte d’une partie de leur chiffre d’affaire, dont on nous rend responsables ! Chers commerçants, vous est-il venu en tête la cause pour laquelle nous sommes dans la rue tous les samedis ? Nous défendons aussi vos intérêts, nous voulons faire baisser les taxes des PME et faire augmenter et adapter celles des grandes sociétés à celles de PME !

Le gouvernement a déclaré entre autres la guerre des chiffres contre les Gilets Jaunes.

Nous avons besoin de vous, les Gilets Jaunes du canapé, aidez-nous à chasser ce gouvernement du pouvoir et à changer de système, car remplacer des hommes ne suffira pas. Venez enfin nous rejoindre les samedis pendant quelques heures dans la rue.

Ce n’est pas parce que beaucoup d’entre vous se sont trompés en votant pour E. Macron, voire d’autres agents du système que nous sommes obligés de supporter la tyrannie, le mépris du gouvernement envers les travailleurs et la classe moyenne jusqu’à la fin du quinquennat de Macron !

François Boulo, porte parole des gilets jaunes à Rouen, lance un appel à la grève générale illimitée à compter du 5 février 2019 !

Ps. Date de transmission pour publication sur Agoravox : 27/01/2019

Cet article a été réalisé avec la participation d’un ami. Merci à Gérard pour des compléments d’informations ainsi que pour la correction orthographique.



