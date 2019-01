Gilets Jaunes : le piège de l’élection européenne !

Ingrid Levavasseur se fait rattraper par le piège tendu par E. Macron et les grands médias en se présentant comme tête de liste Gilets Jaunes pour la prochaine élection européenne en vue du scrutin du 26 mai 2019.

http://resistancerepublicaine.eu/2018/12/16/des-listes-gj-aux-europeennes-financees-par-macron-pour-faire-plonger-marine-et-nda/

D’ailleurs Richard Ferrand encourage les Gilets Jaunes à créer des listes…

"Puisque chaque jour on nous dit : 'Voilà les nouvelles propositions”, eh bien, qu'ils s'organisent, qu'ils fassent une plateforme de propositions et qu'ils aillent aux élections ", a-t-il déclaré dans l'émission Dimanche en Politique diffusée sur France 3 ce dimanche 16 décembre 2018.

https://www.rtl.fr/actu/politique/richard-ferrand-encourage-les-gilets-jaunes-a-se-presenter-aux-elections-7795946111



C’est ainsi qu’ Ingrid Levavasseur avait pris précipitamment la décision, avec une poignée de gens, négligeant les aspirations diverses de l’ensemble de tous les Gilets Jaunes, de créer un nouveau parti politique censé représenter les Gilets Jaunes à la prochaine élection européenne. Ce nouveau parti politique porte le nom « Ralliement d'Initiative Citoyenne » (RIC) !

Tiens, tiens …

Déjà le nom sert à créer des embrouilles car comment distinguer les deux RIC ?

a) « Référendum d’Initiative Citoyenne » (RIC)

b) « Ralliement d'Initiative Citoyenne » (RIC)

Attention au piège quand vous portez votre pancarte “RIC” sur les manifestations …

En fait, je me pose une question : je me demande si ce n’est pas une tentative de vouloir noyer la revendication du RIC « Référendum d’Initiative Citoyenne » au profit du RIC, le parti politique « Ralliement d'Initiative Citoyenne » ?

Ingrid Levavasseur est accusée de « trahison », « de jouer perso » par un grand nombre de Gilets Jaunes. Déjà, quand on lui avait proposé un poste de chroniqueuse sur la chaîne d’information continue BFMTV, elle avait essuyé un flot de critiques l’obligeant à décliner cette offre.

Cette nouvelle liste est composée, à ce stade, de dix personnes. L'objectif est de rassembler 79 candidats avant "mi-février", a précisé le Ralliement d'Initiative Citoyenne dans un communiqué daté de mercredi 23/01/2019.

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/europeennes-six-questions-sur-la-liste-gilets-jaunes-ralliement-d-initiative-citoyenne-menee-par-ingrid-levavasseur_3159619.html

Hayk Shahinyan, le directeur de campagne, a annoncé au Figaro qu'ils allaient "lancer un appel aux dons et peut-être une campagne de crowdfunding", en vue du scrutin du 26/05/2019.

Je vais revenir plus bas dans cet article sur l’idée du financement par le « crowdfunding » …

Et pour rendre la chose encore plus alléchante, les médias accordent un score non négligeable de 12% au nouveau parti politique à la prochaine élection européenne, selon un sondage Ipsos datant du 9 décembre 2018 et commandé par LREM (cherchez l’erreur) !

https://www.linternaute.com/actualite/politique/1447387-elections-europeennes-2019-le-dernier-sondage-la-date-les-actualites/

On peut donc se poser la question de savoir si Ingrid ne se pas fait pas manipuler / instrumentaliser par les médias, tout comme par Macron, qui lui ont inoculé le germe « de se présenter à l’élection européenne », celui de faire rentrer les Gilets Jaunes dans le système des partis politiques traditionnels, partis politiques que les Gilets Jaunes rejettent et combattent, d’autant plus qu’on sait que cette élection, mise en vedette par les médias, toujours eux, ne sert strictement à rien, car le Parlement de l’U.E. n’a aucun pouvoir (c’est la Commission Européenne, avec ses commisqaires non élue par les citoyens de l'UE, qui décide de tout) sinon abriter les planqués, les copains des politicards en place, et cela nous coûte très cher...

Le médiatique Fly Rider considère que cette liste Gilets Jaunes ne sert pas la cause : "On va être clair, les européennes c'est rester dans le système. C'est faire exactement la même chose que ce qu'on nous fait depuis 40 ans. C'est vouloir rentrer dans un jeu où ce n'est pas nous qui faisons les règles", a-t-il réagi dans une vidéo postée sur Facebook.

https://www.linternaute.com/actualite/politique/1447387-elections-europeennes-2019-le-dernier-sondage-la-date-les-actualites/

Avec son action précipitée, immature, et non réfléchie, Ingrid risque de diviser le mouvement des Gilets Jaunes et le grand gagnant sera Macron, voire les financiers de sa campagne présidentielle. L’oligarchie ne pouvait pas espérer mieux !

Quand je parle d’une division des Gilets Jaunes, je ne parle pas du noyau dur, ceux qui manifestent tous les samedis dans les rues, car pour l’acte XI ce samedi à Bordeaux j’ai constaté que nous étions aussi nombreux que le week-end précédent, mais d’une division de nos supporters Gilets Jaunes, les 70% des Français qui préfèrent poursuivre leurs activités habituelles au lieu de nous rejoindre les samedis pour 3 heures sur les lieux des manifestations.

Non, Ingrid Levavasseur n’est pas notre représentante, nous ne l’avons pas élue, ni nommée, ni mandatée !

Il est clair que Macron tente de piéger les Gilets Jaunes, énième tentative de briser le mouvement, ce que lui permettrait de sortir du bourbier et de « poursuivre renforcé le cap de la mondialisation », comme si rien ne s’était passé !

Les Gilets Jaunes ont surmonté avec bravoure le deuxième piège, celui du faux grand débat... alors se présente déjà le troisième grand piège, celui de nous mettre devant le fait accompli, de présenter une liste GJ à la prochaine élection européenne.

En créant un nouveau parti politique GJ pour la prochaine élection européenne, j’ai l’impression qu’ils mettent la charrue avant les bœufs !

Ne serait-il pas plus utile de commencer par la création des structures GJ de base en France, de créer des groupes régionaux ?

Pourquoi ne pas créer, par la suite, une association Gilets Jaunes France, basée sur un réel fonctionnement démocratique ? Je parle plus bas dans cet article d’une initiative fort intéressante lancée par une équipe de la région Paca qui met en place des outils permettant de nous organiser et surtout structurer, recenser nos revendications, etc.

Ingrid connaît-elle les instances européennes et ses pouvoirs, ses instances qui se caractérisent par un fonctionnement profondément anti-démocratique ?

Le parlement européen n'a aucun pouvoir législatif, il est un élément périphérique des instances de l’UE !

Alors quel est l'intérêt de se présenter à une élection européenne pour un mouvement non structuré, ou trop peu structuré et sans programme à ce jour ?

Puis l’argent qui sera récolté et dépensé pour l’élection européenne, minimum 700 000 €, ne serait-il pas bien plus utile en étant utilisé pour la création de structures vraiment démocratiques en France, voire financer des structures GJ existantes ?

Pourquoi entrer dans le cercle de l’oligarchie financière (les institutions de l’UE) quand on veut établir la démocratie et notamment le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) en France qui est incompatible avec ce cercle ?

Voici un message complètement incohérent publié de la part du nouveau parti politique « RIC » :



https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/europeennes-six-questions-sur-la-liste-gilets-jaunes-ralliement-d-initiative-citoyenne-menee-par-ingrid-levavasseur_3159619.html

On ne pourra jamais mettre en place le RIC sans sortir de l'UE !

Donc ceux qui sont pour le RIC, devront ajouter sur leurs affiches le mot FREXIT pour plus de cohérence !!!

Alors cela sert à quoi de s'installer dans cette fourmilière bruxelloise entouré par des milliers de lobbyistes ?

Ingrid sait-elle que c’est la Commission européenne qui nous dicte les GOPÉ (Grandes Orientations Politiques et Économiques ) voire les directives européennes et que nos hommes politiques sont tenus de les transcrire dans notre législation ?

Comme le parlement européen n’a aucun pouvoir législatif, les Gilets Jaunes ne pourront rien changer, ni en Europe ni en France par l’intermédiaire du parlement européen !

Ingrid a reconnu sur BFMTV que le référendum d'initiative citoyenne réclamé par les "Gilets Jaunes" ne se négocie pas à Bruxelles, mais "on peut faire beaucoup de choses", a-t-elle assuré, et "le but ce n’est pas d'aller à Bruxelles pour aller à Bruxelles, le but c'est d'intégrer la politique en règle générale". Intégrer le système ? "Intégrer le système en commençant par les premières élections", a-t-elle acquiescé.

https://actu.orange.fr/france/europeennes-la-liste-gilets-jaunes-vise-a-integrer-le-systeme-politique-revendique-levavasseur-CNT000001ciIko.html

Je constate qu’elle à déjà adopté le vocabulaire d’une politique du système, des phrases vides de bon sens.

Ses dires démontrent son immaturité en politique et je peux dors et déjà prédire qu’elle va se faire de plus en plus manipuler sinon corrompre, car elle est d’une certaine manière « naïve » en ce qui concerne la politique, surtout la politique européenne !

Un exemple :

Benjamin Cauchy, le porte-parole des Gilets Jaunes, a demandé ce vendredi matin (25/01/2019) à Ingrid :

Est-ce que vous êtes pour une Europe fédérale ou une Europe des nations ?

Elle a répondu qu’elle n’avait pas de convictions politiques !

Bref « c’est la personne qu’il faut au système », une personne qui se laisse former /modeler par le système, et qui va servir comme « attrape-mouches » …. Les vrais décideurs se trouvent déjà dans l’équipe du futur parti politique et elle est selon mon point de vue utilisée comme « décoration »...Vous allez découvrir plus bas dans cet article qu’il y a déjà plusieurs personnes dans son équipe dont on peut se demander quelle sera l’orientation qui prendra ce nouveau parti politique.

Après tout, je pense qu’il ne faut pas être trop dur non plus avec Ingrid car elle n’est pas née politicienne, elle pratique un métier qui est un des plus dignes de respect, celui d’ aide-soignante dans l'Eure, mais je trouve regrettable qu’elle se laisse piéger … mais, qui sait, peut-être changera-t-elle encore d’ avis et se retirera-t-elle, à temps, de la tête de liste du nouveau parti politique.

Les traités de l'UE, le TUE et le TFUE, sont des traités esclavagistes, créés par l'oligarchie pour assurer la préservation des intérêts des riches qui priment sur l’intérêt général !

Pour réformer l’UE, il faudrait l’unanimité des tous les états membres de l’UE, c’est-à-dire l’accord des 28-(1 )pays ! C’est utopique de vouloir trouver des accords à l’unanimité tellement les intérêts sont divergents entre les 28 pays de l’UE !

Cela me fait aussi penser aux centaines de fausses promesses faite depuis 40 ans d’une autre Europe ou plutôt d’une autre UE mais qui n’arrive jamais.

L’article 48 du TUE stipule que les modifications des traités doivent être ratifiées par tous les Etats membres ! Il faut dont l’unanimité des votants, c’est-à-dire 28 accords !!!

C’est une pure utopie de vouloir / pouvoir modifier les traités car il suffit d’une voix pour bloquer un vote !

Jamais dans les dix dernières années un des articles contraignants et en faveur de nos intérêts n’a été modifié.

Par contre les lois françaises n’arrêtent pas d’ être modifiées suite aux GOPÉ et aux directives pour accorder toujours plus d’avantages aux riches voire ultra-riches, pour démanteler progressivement l’Etat français, pour privatiser progressivement tous nos services publiques !

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/les-milliardaires-qui-pillent-les-211838

Je ne sais pas si vous avez bien compris ?

Je résume dont de la manière suivante :

Nos lois nationales changent chaque année et pas forcément à l’avantage des citoyens, les lois de l’UE par contre sont inscrites dans le marbre, elles sont inchangeables, c’est dû à l’article 48 TUE en ce qui concerne les lois importantes voire contraignantes. Les grands perdants des lois européennes, inscrites dans le TUE et le TFUE, sont les travailleurs et la classe moyenne ! Le grand gagnant est l’oligarchie financière !

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/les-milliardaires-qui-pillent-les-211838

La Commission européenne n’a jamais donné une suite favorable à une des demandes de pétitions faites par les Européens ! D’ailleurs les Européens ont arrêté de soumettre des pétitions aux instances de l’UE depuis plusieurs années !

Le centre de contrôle voire du commandement des instances européennes est la Commission Européenne, c'est le point nodal, c'est elle qui a le pouvoir notamment législatif et c'est elle qui a toujours le dernier mot à dire ! La Commission européenne a le pouvoir de s'opposer aux votes du parlement européen, elle a le pouvoir de faire le contraire de ce que décide le parlement ! Les commissaires de l’UE n’ont de compte à rendre à personne !

Un exemple flagrant :

C'est la Commission européenne qui avait autorisé le maïs OGM TC-1507 de PIONEER, pourtant une grande majorité des parlementaires européens avait voté, avec 385 voix contre l’autorisation du maïs génétiquement modifié. Il y avait eu 35 abstentions et 201 parlementaires avaient voté pour l’autorisation.

https://www.liberation.fr/terre/2014/02/11/comment-l-europe-a-autorise-le-mais-ogm-tc1507_979461

Comment le nouveau parti politique va-t-il s’y prendre pour le financement de l’élection européenne ?

Les Gilets Jaunes d'Ingrid Levavasseur et Hayk Shahinyan, qui présentent leur liste aux élections européennes du printemps 2019, envisageaient de financer leur campagne via une cagnotte sur une plateforme de "crowdfunding". Grand mal leur aurait pris : c'est formellement interdit par la loi !

https://www.marianne.net/politique/gilets-jaunes-europeennes-levavasseur-crowdfunding

Le ticket minimum d’entrée pour faire campagne pour les Européennes oscille entre 700 000 et un million d’euros. Où les trouver ? Certains évoquent la piste Bernard Tapie. L’homme d’affaires, propriétaire du quotidien régional La Provence avait accueilli Hayk Shaninyan, Ingrid Levavasseur et les leurs dans les locaux du journal à Marseille, au début du mois de janvier 2019.

https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/elections-europeennes-huit-questions-sur-la-liste-gilets-jaunes-d-ingrid-levavasseur-6193518

Une liste « Ralliement d'Initiative Citoyenne » est en cours de constitution :

On nous met devant le fait accompli d’imposer aux Gilets Jaunes de France une liste composée pour l’instant des 10 premiers candidats. “Les 69 autres places seront ouvertes à candidature”, peut-on lire dans le Figaro. http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2019/01/23/25001-20190123ARTFIG00274-europeennes-une-premiere-liste-gilets-jaunes-conduite-par-ingrid-levavasseur-presentee.php

Ce projet de se présenter à la prochaine élection est prématuré sinon carrément insensé !

« Il ne suffit pas d’annoncer une liste, il faut avoir un projet, des personnalités et une cohérence » avait dit, avec raison, Nicolas Dupont-Aignan

Voici la liste provisoire des GJ « Ralliement d'Initiative Citoyenne »

Ingrid Levavasseur (tête de liste) 31 ans, aide-soignante

Côme Dunis, 29 ans, commercial

Myriam Clément, 41 ans comptable

Frederic Mestdjian, 39 ans, chef d'entreprise

Brigitte Lapeyronie, 50 ans, juriste et conseillère municipale 1)

Ajouba Sow, 41 ans, cariste

Agnes Cordier, 45 ans gestionnaire, fonction publique

Marc Doyer, 53 ans, Directeur commercial !!!!!(République en marche) !!!!!

Barbara Turini, 46 ans, mère au foyer

Geoffrey Denis, 38 ans, fonctionnaire territorial

Certains ne sont pas des néophytes en politique. Comme l'a relevé le journaliste Vincent Glad sur Twitter, l'une des membres du Ralliement d'initiative citoyenne, Brigitte Lapeyronie, est conseillère municipale sans étiquette à Nandy (Seine-et-Marne). Elle a néanmoins participé au conseil national du parti de centre-droit Union des démocrates et indépendants (UDI), jusqu'en septembre 2013, précise le journaliste.

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/europeennes-six-questions-sur-la-liste-gilets-jaunes-ralliement-d-initiative-citoyenne-menee-par-ingrid-levavasseur_3159619.html

D'après Vincent Glad, un autre membre, Marc Doyer, a été "candidat à l'investiture" La République en marche pour les élections législatives en 2017. En novembre 2018, ce dernier s’était également présenté comme "membre du bureau départemental de La République en marche" dans l'Oise.

Le directeur de campagne de la liste, Hayk Shahinyan, est également un ancien du Mouvement des jeunes socialistes (MJS) de Dieppe (Seine-Maritime), précise le site actu.fr.

Bref en ce qui concerne ces trois personnes, quand on regarde leurs pédigrées politiques du passé, on peut déduire qu’ils sont certainement tous pro-européens !

Comment les 69 autres membres de la liste seront-ils désignés ? "Nous allons ouvrir la liste à toutes celles et tous ceux qui souhaitent intégrer ce projet. Ensuite, il y aura une votation interne entre candidats retenus ", a précisé sur franceinfo Hayk Shahinyan.

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/europeennes-six-questions-sur-la-liste-gilets-jaunes-ralliement-d-initiative-citoyenne-menee-par-ingrid-levavasseur_3159619.html

Bref avez-vous compris la supercherie ?

« Ensuite, il y aura une votation interne entre candidats retenus » …

En clair, ce sont des personnes non mandatées par les Gilets Jaunes de France qui sélectionneront les 69 membres, donc ni vous ni moi !

Ces Gilets Jaunes qui se préparent pour les européennes ne sont pas seulement connectées au système qu’on combat, ils se sont fait carrément absorber par le système, comme un trou noir qui avale tout ce qui l’approche et les malins qui les manœuvrent pensent qu’ils pourront nous absorber avec.

C’est une action qui risque de fractionner le mouvement des Gilets Jaunes, c’est le plus grand des pièges que nous devons déjouer sur les 3 !

A la prochaine manifestation, l’acte XII, le samedi 2 février 2019, je propose aux Gilets Jaunes de faire savoir qu’on rejette le projet de se présenter à la prochaine élection européenne, par exemple par des pancartes, que nous n’acceptons pas ce nouveau parti politique, trié sur le volet, qui trahit l’esprit des Gilets Jaunes !

Pour le moment, le gouvernement a utilisé 3 différentes stratagèmes pour désamorcer / diviser le mouvement des Gilets Jaunes.

Stratagème N° 1

Les pseudos-concessions faites par E. Macron comme par exemple l’augmentation du smic pour seulement une partie des smicards de 100€, etc. … En fait l’argent que Macron met dans certaines poches de gauche, il nous le reprend ensuite dans la poche de droite. Il préserve les intérêts des riches et ultra-riches ! Il ne faut surtout pas toucher à leurs avantages démesurés ! Qu’ il garde le CAP ! Ces pseudo-concessions faite par E. Macron s’avèrent être de la poudre aux yeux voire une énorme arnaque !

Stratagème N° 2

C’est le soit-disant « grand débat » qui avait commencé avec un monologue de E. Macron d’une durée de 6H60 . Ce sont les-dits grands débats avec des sujets filtrés par le gouvernement, où les maires sont sélectionnés par des préfets, des débats présidés par des ministres, bref c’est une grande arnaque !

Macron infantilise les Français, nous sommes mis sous la tutelle du monde de la finance !

https://www.youtube.com/watch?v=ovS-ZQlYqfE

Voici le témoignage d’un maire ayant assisté à un des « grands débats »

Stratagème N° 3

C’est celui de nous rallier au système sous l’apparence d’ un nouveau parti politique « Ralliement d'Initiative Citoyenne » « RIC » qu’on devrait plutôt appeler RAS « Ralliement Au Système » , crée sur des bases anti-démocratiques, dans la précipitation et sans vote des Gilets Jaunes, à l’élection européenne, qui fait partie du système qu’on rejette.

Je suis optimiste, je pense que que nous allons surmonter également ce piège N° 3 et fais confiance à l’intelligence des Français, donc de plus en plus ne se laissent plus manipuler par leur instinct basique auquel les grands médias et les hommes politiques font systématiquement appel, surtout en période électorale.

N’oublions pas ce qui s’est passé en 2005 puis en 2008

Le référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe (aussi appelé traité de Rome II ou traité de Lisbonne de 2004) eut lieu le 29 mai 2005. À la question « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? », le « non » recueille 54,68 % des suffrages exprimés.

Puis la trahison des parlementaires français, droite, centre et gauche, en 2008

Moins de trois ans après le non français au référendum sur le traité constitutionnel, la France est devenue officiellement, le 14 février 2008, le 5e pays à ratifier le traité de Lisbonne. La Loi autorisant la ratification du traité européen a été publiée au Journal officiel.

Conformément au droit français, le Conseil Constitutionnel s'est d'abord prononcé sur la révision de la Constitution française le 20 décembre 2007. Le Parlement a ensuite été appelé à se prononcer sur cette révision.

La révision de la Constitution française pour permettre la ratification du traité de Lisbonne a été largement approuvée par le Congrès le 4 février 2008. 560 parlementaires ont voté pour la révision et 181 contre, soit largement plus que la majorité requise des 3/5e des suffrages exprimés (445). 152 élus se sont abstenus, dont 143 socialistes.

https://www.touteleurope.eu/actualite/la-france-ratifie-officiellement-le-traite-de-lisbonne.html

Pour la fin de cet article, je souhaite attirer votre attention sur une initiative fort intéressante prise par une équipe des Gilets Jaunes à Avignon, qui travaille actuellement à la mise en place d’une plateforme de communication des Gilets Jaunes en France, on parle d’un outil Cap Collectif.

Voici un lien d’une vidéo pré-positionnée….. absolument à regarder le passage qui dure environ 5 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=u6YVhm9dyp0&t=24m03s

Et voici l’adresse du site web des Gilets Jaunes P.A.C.A.

https://paca.plateforme-gilets-jaunes.fr

OUI les Gilets Jaunes cherchent un chemin pour transformer la colère en un projet politique humain, capable d'apporter des réponses aux Français qui soutiennent le mouvement depuis des mois.

Nous devrons commencer par nous organiser à petits pas, nous devons mettre en place des outils qui facilitent la planification et la coordination de nos actions, comme nous l’entendons et pas comme le gouvernement l’ entend. Nous ne voulons pas nous laisser imposer des débats verrouillés, filtrés ou censurés comme celui de l’ ISF par le gouvernement !



Nous devons débattre entre nous, créer des ateliers pour établir la future Constitution, nous devons mettre en place une charte démocratique, etc. etc. bref tout reste à faire.



L’équipe de P.A.C.A. a emprunté le bon chemin, chemin que nous devons tous suivre, sans se précipiter, et tout en poursuivant nos manifestations ….

Prenons le temps de nous organiser démocratiquement, pour mettre fin à un système ploutocratique qui perdure depuis 200 ans et supprimer un système représentatif qui ne nous autorise pas à révoquer des hommes politiques, un système de vote où nous signons tous les 5 ans un chèque en blanc au président que nous élisons !

Il y a aussi une nouvelle application déjà disponible pour Androïd et bientôt également pour Iphone qui s'appelle

GJ-FRANCE

Attendez par contre quelques jours avant de l'installer car une faille de sécurité vient d'être découverte...

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/l-appli-comptage-gilets-jaunes-serieusement-compromise-n83191.html



RDV DONC POUR L’ACTE XII SAMEDI PROCHAIN LE 2 FEVRIER 2019 .

Ps. : Voici les vrais chiffres concernant le nombre des manifestants de l’Acte XI (samedi 26/01/2019)







https://france-police.org/2019/01/26/estimation-de-la-participation-a-lacte-11-des-gilets-jaunes-a-19h30-330-000-manifestants-a-travers-toute-la-france/

Pour rappel voici le chiffre de l’Acte 10

A 16H00 – 350 000 manifestants

Mr.Castaner continue de fournir des faux chiffres aux médias, médias qui refusent de publier les chiffres du Syndicat France Police – Policiers en colère

https://france-police.org/

Ps. Date de transmission pour publication sur Agoravox : 27/01/2019

Cet article a été réalisé avec la participation d’un ami. Merci à Gérard pour des compléments d’informations ainsi que pour la correction orthographique.



