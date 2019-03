Gilets jaunes : le syndrome du Fouquet’s.

Je suis d’accord sur l’analyse des faits et le rappel d’un certain nombre de principes, mais très pessimiste sur la suite des événements. Le gouvernement, qui essaie pitoyablement de surnager depuis le naufrage de sa crédibilité, sans jamais rien comprendre à ce qui est en train de se passer, compte apparemment sur un effet dissuasif de mesures répressives adoptées trop tardivement, mais elles risquent de susciter des provocations encore plus violentes : quelques morts ici ou là arrangeraient bien les affaires de ceux qui rêvent d’un plus grand chaos.



L’Europe, qui a depuis longtemps perdu l’habitude de regarder la réalité en face, a entrepris de se suicider ; elle ressemble à quelqu’un qui, les yeux bandés, entreprendrait de traverser le champ des rails à l’entrée d’une grande gare. Dans ce beau programme, la France est en train de montrer l’exemple.