Gilets jaunes : Macron totalement hors sujet

« Haut comité pour le climat »

Ah Ah Ah ... dès que j’entends parler d’altitude politicienne me revient à l’esprit un aphorisme de Montaigne

« Si haut que l’on soit juché on n’est jamais assis que sur son cul »

Quels vont être les heureux bénéficiaires de la manne climatique aussi haute soit-elle ! Faut-il encore répété que le climat a toujours varié et variera à son gré avec fort probablement des incidences solaires voire cosmologiques ( selon Svensmark) !

Donc le Haut ( oh oh oh ... Cocococo... rico) mité va régler le sort du climat du système solaire ... et qui plus est celui de la climatologie galactique .... Reconnaissons par avance les efforts de cette assemblée future de scribes omniscients qui ne font pas tous la distinction entre puissance et énergie ... ! Réservons leurs quelques places de repos dans des palaces bien ensoleillés à Marrakech ou Acapulco ( il faut éviter Bali, il y a des risques de troubles politiques de la part d’une population qui souhaiterait consommer plus d’énergie...) .

J’ai trop de souvenirs amers quant à leurs connaissances scientifiques, de congrès en colloques ou séminaires sur des problèmes qui seraient la conséquence d’un RCA ou quelque chose de semblable pour ne pas exprimer MON MEPRIS total de la crédibilité dogmatique affirmée par une partie de la classe dirigeante et ses collaborateurs — ( le terme même de collabo a effleuré mon esprit) !

Un petit exemple .... Nîmes.... 30 inondations aussi catastrophiques que 1988 en 330 ans .... prouvées par les archives et il fallut dix ans après celle de 1988 pour que la presse courante fît état de la première rupture de barrage... et quelques années de plus pour en reconnaître deux autres ... ( pourtant portés dans une publication scientifique).

Autre exemple sur l’optimum climatique du Moyen Age : c’est clair ! c’est dû à la chaleur des bûchers où se consumaient tous les hérétiques ! Bien des verts recommenceraient la même opération avec les sceptiques qui osent élever la voix contre le dogme du moment !