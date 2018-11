Gilets jaunes : Pourquoi Emmanuel Macron, loin d’être un incompétent, est un dirigeant remarquable

à l’auteur,

Depuis qu’il a été publié, j’ai remarqué que le petit bouquin de Brzezinski avait toujours fait les choux gras des conspirationnistes, et si vous aviez fait l’économie de cette référence, ça n’aurait pas été plus mal. A l’origine du désastre, il y a toujours plusieurs causes, et c’est tomber dans une vision très primitive des choses que d’y voir la main d’une intention diabolique et centrale : le hasard et diverses formes de conneries conjuguées suffisent généralement à expliquer bien des choses. Par ailleurs, l’actuelle politique de Trump n’a pas grand chose à voir avec les orientations préconisées, il y a déjà longtemps, par Brzezinski.



Cela dit, votre approche ironique est fort agréable et tout à fait pertinente. Macron, après tant d’autres, travaille à détruire son pays, mais ce serait attribuer au bonhomme et à ceux qui l’entourent trop d’intelligence s’il fallait les rendre responsables de la perversité d’une telle entreprise. Ils ne savent pas ce qu’ils font. Ils accumulent connerie sur connerie et ne sont même pas capables de se rendre compte des conséquences que, ce faisant, ils auront eux-mêmes à subir. J’entendais hier le premier ministre interrogé sur les derniers événements. Sa réponse était que le programme défini par le chef était excellent et qu’il fallait s’y tenir. C’est le discours même du Pangloss de Voltaire considérant que plus il y a de mal sur terre, plus tout est bien, puisque c’est la théorie qu’on lui a inculquée et qu’il a lui-même longtemps enseignée.

L’illusion macroniste est foutue. J’entendais hier des journalistes qui, il n’y a pas six mois, en étaient encore à prendre au sérieux voire à défendre les intentions qu’ils avaient prêtées à un candidat dont les délires leur avaient d’abord paru séduisants. Tous commencent à retourner des vestes dont on s’aperçoit que la doublure d’abord invisible vire doucement au jaune. Ce serait comique si, pour cette fois, on n’était pas vraiment dans la merde.

Vous ne dites rien du soutien indéfectible de quelques crétins européens, dont Macron, au terrorisme planétaire induit par un régime des mollahs iraniens dont ils paraissent désireux d’empêcher le plus longtemps possible un effondrement désormais inévitable. Cette sinistre collaboration, qui s’accorde très bien avec l’indulgence récemment accordée à un Maréchal condamné pour haute trahison ne laisse pas de me paraître significative, même si je n’ai aucune explication parce qu’une si imbécile obstination paraît pour l’instant totalement absurde.