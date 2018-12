Gilets jaunes : un référendum sur l’ISF ? Chiche !

J’ai pris juste un extrait sur lequel je suis tombé en survolant ce machin....

Et je suis pas aller plus loin , j’ai cherché l’avis pour mettre la plus petite étoile possible

Citation du machin



"Il faut être clair : à partir du moment où le gouvernement a commencé à céder, les gilets jaunes se disent qu’il faut continuer à maintenir la pression pour que le gouvernement continue à céder.«

Jusqu’à présent Freluquet se croyait invincible et passait tout en force.

Je retourne la phrase en pensée macron » Tant que les Français gobent et ne disent rien je continue à maintenir la pression fiscale pour que les Français continue de payer pour les plus riches"



Bouquet final du machin ...



Et finalement, c’est ce qu’il s’est déjà passé. Après les mesures pour aider les Français dans la transition énergétique,

le gouvernement a cédé sur la hausse des taxes sur les carburants. Puis, comme le mouvement a continué, il a cédé sur la CSG des retraités, sur le SMIC, sur la défiscalisation des heures supplémentaires, etc.

"

Les mesures pour aider les Français dans la transition énergétique , on augmente le prix de l’essence ça permettra de moins consommer probablement ou de rouler autrement ...comment ?

Le gouvernement n’a rien cédé sur la CSG des retraités c’est une légère renonciation à la hausse prévue et nous attendons de connaitre le but de la hausse , sur le smic c’est une entourloupe et les heures supplémentaires c’est un frein à l’embauche !

L’ISF cout 3 milliards , pas vu dans le machin

Salaires , retraites , frais abusifs , emplois fictifs des députés , sénateurs .... pas vu non plus

Le machin est cet article que je n’ai pas pu nommé tellement il est enfin ...c’est vraiment une .... honte