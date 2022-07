Gouvernement Élisabeth Borne II : resserrement des liens de la majorité présidentielle (Ensemble).

A propos des participants français au Groupe Bilderberg : tout ce petit monde forme un clan, et ce clan est une nouvelle aristocratie. Il va falloir détruire cette nouvelle aristocratie.





- Le directeur de l’Institut Montaigne, Laurent Bigorgne, a participé au Groupe Bilderberg du 11 au 14 juin 2015.





- Son ami Emmanuel Macron a participé au Groupe Bilderberg du 29 mai au 1er juin 2014. A ce moment précis, Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il était le conseiller économique et financier de François Hollande. Deux mois après la réunion du Groupe Bilderberg, il est nommé ministre de l’Economie.





- Pour succéder à Macron, son amie Laurence Boone est nommée conseiller économique et financier du président de la République. Laurence Boone avait elle-aussi participé au Groupe Bilderberg du 11 au 14 juin 2015. En janvier 2016, Laurence Boone rejoint le secteur privé : elle devient chef économiste des assurances AXA, dont le président est son ami Henri de Castries.





- L’ami d’Emmanuel Macron, Henri de Castries, patron d’AXA, est président du comité de direction du Groupe Bilderberg. Il est aussi président de l’Institut Montaigne.





- En juin 2016, la réunion du Groupe Bilderberg accueille deux politiciens français, qui étaient complètement inconnus en juin 2016 : Sylvie Goulard, qui deviendra ministre des Armées du président Macron un an plus tard, et Edouard Philippe, qui deviendra le premier ministre du président Macron.







- L’ami d’Emmanuel Macron, l’économiste Jean Pisani-Ferry, coordonne le programme et le projet présidentiel de Macron pour l’élection présidentielle de 2017. Nous connaissons Jean Pisani-Ferry. En 2009, la réunion du Groupe Bilderberg s’était tenue en Grèce à Vouliagmeni. Jean Pisani-Ferry était un des dix Français invités à cette réunion. Il y avait d’autres membres de la gauche caviar : Pascal Lamy, Denis Olivennes, Dominique Strauss-Kahn …

Bref, les européistes de gauche, les banquiers d’affaires, les brasseurs d’argent, les requins, les affairistes habituels.





- En 2016, Emmanuel Macron crée son mouvement politique, « En Marche ». A propos de ce mouvement politique, les mentions légales faisaient apparaître le nom du directeur de la publication du site, Véronique Bolhuis, et son éditeur, « En Marche », association loi 1901 domiciliée au 33 rue Danton, 94270 Kremlin-Bicêtre. Véronique Bolhuis est la compagne de Laurent Bigorgne, le directeur de l’Institut Montaigne, détaille Mediapart. Et l’adresse de l’association « En Marche » est celle du domicile privé du couple.





- En 2018, le Groupe Bilderberg accueille Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale.





- En 2019, le Groupe Bilderberg accueille Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances.





- Toujours en 2019, le Groupe Bilderberg accueille un jeune haut-fonctionnaire, Clément Beaune. Un an plus tard, Clément Beaune devient secrétaire d’Etat, chargé de l’Europe.





- En juillet 2022, Laurence Boone devient secrétaire d’Etat, chargée de l’Europe, dans le gouvernement d’Elisabeth Borne.





Source :





http://www.lexpress.fr/actualite/politique/macron-son-mouvement-en-marche-intimement-lie-a-l-institut-montaigne_1780429.html