Gouverner, mode d’emploi

Où est-il le jeune homme fringant d’il y a dix-huit mois, celui qui allait remettre le pays sur les rails, où est la start-up nation, les emplois qu’on allait créer à la pelle ? Au lieu de ça on a eu droit au mépris aux cadeaux faits aux riches et à quelques miettes données à quelques-uns prises dans les poches de quelques autres.

Un Président non opérationnel

On ne dirige pas un pays en ignorant les trois quarts de ses citoyens, et surtout en se terrant à l’Elysée en attendant que les choses se passent. Il aura fallu trois semaines de manifestations, de dégradations et d’effets secondaires sur l’économie et la cohésion du pays pour qu’enfin il daigne réagir en annonçant qu’il recevra les partenaires sociaux, lui qui avait tout fait pour les marginaliser, avant de prononcer un discours, une fois de plus, fondateur.

Instruit ? Il l’est, mais c’est sa forme d’intelligence qui interpelle. Lors de sa formation dans les grandes écoles de la République il a séché le module « respect des autres » et n’a pas eu la moyenne en « concertation avec les citoyens ». Il a eu la meilleure note en « condescendance ».

Depuis huit jours il bosse dur les modules « Techniques de survie en milieu hostile » et « Comment se faire aimer par les corps intermédiaires ».

Il doit également se poser certaines questions sur le maintien de l’ordre. S’il avait envie de laisser pourrir le mouvement des gilets jaunes en jouant sur le retournement de l’opinion publique, c’est raté. Il serait bien qu’il compare les prouesses des services de renseignement qui sont capables d’éliminer des terroristes dans des contrées lointaines, mais qui sont incapables de neutraliser les casseurs comme on le fait avec les hooligans en les interdisant de matches.

A part ça, que faut-il faire ?

Faire en sorte que la vie reprenne, décemment pour tout le monde et s’attribuer la pleine responsabilité de ce qui s’est passé et non pas mettre sur le dos des autres les dégâts humains, matériels et économiques de cette révolution, puisqu’il faut bien nommer les choses.

Ensuite, réfléchir sur l’équation suivante : « Hausse des taxes et baisse des services publics » puisque c’est ce qui se passe depuis des années et inverser la proposition : « Baisse des taxes et hausse des services publics ». Je sais, je ne suis pas raccord avec le discours ambiant qui nous dit qu’on ne peut pas baisser les taxes en conservant notre niveau de services publics, comme si on oubliait des gisements d’argents qui sont à portée de mains, mais qu’on n’ose pas aller chercher, de peur de déplaire aux financeurs des campagnes électorales et aux amis banquiers.

Commençons par les 100 Milliards d’évasion fiscale, ça peut contribuer déjà boucher le déficit budgétaire. Dernière nouvelle, on me dit que les GAFAM seront taxés en 2019 ! Encore faudraitil être certain qu’il n’y aura pas de volteface ou de jugement d’un obscur tribunal arbitral qui mettrait fin à cette proposition dans les mois à venir, de connaître le taux d’imposition et le rendement de cet impôt.

Remettre Bercy à sa place en introduisant plus de démocratie dans le processus budgétaire

Mettre fin au CICE qui va bientôt être gravé dans le marbre par la baisse des charges des entreprises qui ne créent pas d’emplois mais distribuent toujours plus de dividendes à leurs actionnaires. Se concentrer sur les entreprises intermédiaires et celles qui exportent. Pas besoin d’aides pour les entreprises qui ne font que vendre des produits chinois et creusent notre déficit commercial.

Mettre fin à la flat tax qui favorise les rentiers et qui ne créé aucun emploi et imposer les profits au même taux que les revenus.

Créer une tranche supplémentaire d’imposition sur les revenus.

Revoir Borloo qui malgré ses défauts a tout de même quelques bonnes idées sur les territoires périphériques.

S’interroger sur le maintien d’une armée, VRP d’une industrie de l’armement, qui coûte cher et qui sert uniquement à valoriser celui qui détient le feu nucléaire et à maintenir une aura internationale pour un pays dont le peuple souffre au quotidien.

Les évadés fiscaux devraient être sinon déchus de leur nationalité, du moins empêchés, après jugement, d’utiliser leur carte vitale et leur carte d’électeur, jusqu’à disparition de l’infraction (pour Johnny et Aznavour, c’est trop tard).

Supprimer les Conseils Départementaux dont les compétences opérationnelles peuvent être transférées aux Régions et les compétences sociales (qui coûtent un pognon de dingue) recentralisées vers l’Etat qui les finance. Ne surtout pas recaser les élus de ces collectivités (plus de 4000), mais supprimer les mandats de manière définitive. Environ 1 Milliard d’économies à la clé en comptant les frais de fonctionnement des assemblées départementales.

Arrêter le racket des autoroutes, supprimer les niches fiscales inutiles, c’està-dire celles qui ne profitent qu’à quelques privilégiés qui investissent dans des contrées exotiques ou à des corporations dont on achète le silence (journalistes).

On pourrait aussi mettre à plat le système des agences de l’Etat qui ne sont que le démembrement des services publics et qui servent accessoirement au recasage pour les copains, avec salaires coquets et frais de taxi en prime et aux commissions et comités Théodule qui ne servent à rien mais produisent des notes de frais parfois conséquentes.

Rétablir l’ISF et flécher l’argent sur les investissements en matière de transports en commun.

Faut pas rêver !

Cela voudrait dire que Macron avale le programme que pas grand monde n’avait lu avant de voter.

Sur le papier, il est possible budgétairement de mettre fin à la colère des gilets jaunes et de leurs sympathisants par une véritable révolution fiscale.

J’avoue, je me suis fait plaisir. J’ai rêvé un instant…

Reste à savoir comment Macron va s’y prendre pour embobiner le pays et revenir in fine à ses fondamentaux libéraux et mondialistes.

Reste à savoir comment le pays réagira.