Handicap : merci François Ruffin pour votre intervention !

Pour avoir étudié et réalisé 3 PDF de Pierre-Joseph Proudhon, on remarque qu’il n’allait pas assez loin, son système fédératif est une sorte de compromis entre l’État coercitif et la société anarchiste complète. En cela Bakounine et Kropotkine ont été bien plus loin, comme on a pu le lire ici-même avec la nouvelle version PDF de la conquête du pain de Pierre Kropotkine , préfacé par Élisée Reclus, entre autres…

On peut dire que Proudhon est un peu le « maillon » faible de la pensée anarchiste, car Proudhon s’est fait élire député, même s’il ne resta que 6 mois à l’Assemblée Nationale avant de démissionner, il n’en a pas moins cautionné le système électoral, c’est sa part d’ombre…

Et en cela, Ruffin est aussi le maillon faible de la pensée mélenchoniste, non ?

Pour ma part, je puis témoigner du durcissement des conditions d’accès à l’AAH. Les consignes sont = On rejette tout, ça ira plus vite.

Pour les personnes qui souffrent, on ressent bien notre inutilité et le fait qu’il faut que l’on débarrasse le plancher, et le plus vite sera le mieux. Et en silence, les gueux et les gueuses, puisque je suis une fille.

Bon, en même temps, j’étais déjà une invisible, chui devenu transparente maintenant, pour cette société là, j’entends, ce qui n’est pas bien grave, sommes toutes... Mon cerveau fonctionne très bien lui, enfin je crois ► Feu et Parole d’un peuple qui dirige et d’un gouvernement qui obéit...

