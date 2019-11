HiroChirac mon amour.

Son seul mérite : il était increvable.

Il y avait gagné le surnom de Chiracula le vampire.

Politiquement mort 10 fois et toujours ressuscité quand on ne l’attendait plus. Guettant dans l’ombre ses adversaires pour les saigner. Après quoi, il regagnait sa crypte pour s’y rendormir tranquille.

Des comme ça (et comme Tonton Francisque) on n’en fait plus. Et fort heureusement.