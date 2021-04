Hommage à Jean Foyer, homme de loi et homme de foi

« [Jean Foyer] a combiné heureusement le droit et la politique. Il était prédisposé plus au premier qu’à la seconde. Sa vie et ses travaux l’ont conduit à utiliser la politique pour réaliser le droit et le droit pour faire aboutir la politique. Il n’a pas conçu de "plan de carrière" pour y arriver. Il y a été conduit par des circonstances qui, se produisant comme des hasards, sont vite apparues comme des nécessités. » (Pr. Pierre Devlvové, agrégé de droit public, le 2 mai 2011, lors de son installation au fauteuil de Jean Foyer à l’Académie des sciences morales et politiques).