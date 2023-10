Horreur en Israël : les points sur les i de Gérard Larcher et Emmanuel Macron.

C’est une jolie formule les points sur les I. Il semble quand même que c’est un peu toujours les mêmes qui ont du mal à faire entendre leurs points sur les I comme l’explique le ci-devant citoyen.J’ai envie de dire : cela suffit.

→ La position de Jean Luc Mélenchon sur la situation Israël / Palestine (8mn50, 11/10/23).

Mises au point et leçons de politique internationale claire et nette. Incontournable. Une gravité et une profondeur qui nous rappelle ce que devrait être en réalité la responsabilité politique.

Dédié à tous ceux qui n’ont de cesse de caricaturer les responsables d’un mouvement politique quoiqu’ils disent ou fassent afin de pouvoir politiquer entre eux et nous tenir éloignés d’une compréhension et d’une réflexion en profondeur des problèmes intérieurs et de politique étrangère du pays et des solutions qui sont à discuter.

Au passage aussi, une petite leçon sur la fabrication constante de l’opinion publique :

« Mon nom est mis une fois de plus à toutes les sauces et on m’attribue toutes sortes de positions qui ne sont pas les miennes mais que les gens commentent ensuite et comme on la répète dix fois, à la 11 ème, le crétin la répète comme si c’était une évidence et produit son précieux avis sur le sujet. Jusqu’à un sondage où on interroge paraît-il des gens pour leur demander s’ils sont d’accord avec mon refus de condamner le Hamas ce qui naturellement n’a rien à voir avec ma position. »

https://www.youtube.com/watch?v=-_OcyKa7w2M