Horreur totale en Israël ; émotion et clarification politique en France.

@Fergus



les prises de parole de Mélenchon, Bompard, Panot ou Boyard m’inspirent un profond dégoût.

M. Panot a dit deux choses à l’AN :

les actes perpétrés par les soldats du Hamas depuis le 7 octobre en Israël sont « des actes de terreur » et des « crimes de guerre » (mardi 10 AN).

Cela ne permet pas de qualifier le Hamas d’organisation terroriste, ce qui dans la novlangue occidentale signifierait que le Hamas ne peut être qualifié de résistant, que le Hamas n’a pas le droit d’exister, pas plus que ses soutiens (poursuivis en justice en France).

Après l’antisionisme, presque interdit en France car considéré comme faux nez de l’antisémitisme, voici le soutien à la résistance palestinienne (le Hamas) en voie d’être interdit par la loi.

Que le Hamas soit responsable de crimes atroces contre des citoyens israéliens est une évidence, et ces crimes me sont à titre personnel insupportables. Il convient de le condamner avec la plus grande force pour ces actes. Que cela conduise à criminaliser le soutien à la résistance palestinienne (représentée aujourd’hui d’abord par le Hamas), ce que fait actuellement l’UE, revient à nier l’existence des Palestiniens et leur combat. C’est excessif, et cela prépare un avenir encore plus dramatique.

LFI soutient la résistance palestinienne représentée par le Hamas mais condamne les actions du Hamas ces derniers jours en Israël. Cette position, difficile à tenir, me paraît cohérente et défendable.

Quand un soldat israélien abat un gamin de 14 ans en Cisjordanie, le « profond dégoût » du mainstream s’évapore soudain. Quelques centaines ont été abattus ces derniers mois. Aucune émotion dans nos médias, nos « moralistes » restent silencieux.

Quand on déclenche un bombardement d’assez longue durée sur la Libye, avec des milliers de victimes civiles (femmes, enfants et bébés comme aiment à le dire nos médias), il n’y a aucun élan émotionnel dans nos médias, et tous nos Fergus se tiennent coi.

Quand on (l’Otan, pas nous mais presque) massacre près d’un million d’Irakiens pour venir à bout d’un dictateur, nos médias n’éprouvent aucune émotion.

Donc vous comprendrez aisément que toutes les valeurs dont se gargarise notre Occident Collectif, la démocratie etc., et au nom desquelles il conduit ses guerres meurtrières est considéré au mieux comme une hypocrisie arrogante par le Sud Global, au pire comme un besoin impérieux et séculaire de continuer à dominer le monde à tout prix.

Fort heureusement, à côté de l’armée d’abrutis qui nous tiennent lieu de journalistes, quelques personnalités comme Védrine, Villepin, l’universitaire Bertrand Badie sont parfaitement lucides et conscientes de cette arrogance, qui était possible au XIXème siècle mais contreproductive aujourd’hui. Villepin a compris que le drame que vit Israël ces jours est un peu la conséquence de notre aveuglement ces dernières décennies.

Défendre l’Occident aujourd’hui, ce serait à mon sens défendre un nouveau paradigme non fondé exclusivement sur l’intérêt (néocolonialisme compte tenu des rapports de forces financiers) et sur la puissance militaire (les centaines de bases militaires occidentales à travers la planète). Pourquoi ? Parce que c’est perdu d’avance compte tenu de l’évolution du monde.

L’Occident doit se réinventer, et le plus tôt sera le mieux. Ce n’est pas avec les woke, les trans et autres GPA/euthanasie qu’on y parviendra.