Il a enfin compris

Energie mortifère ? Parce que vous pensez qu’on pourra s’en sortir avec les « énergies renouvelables », en considérant le fait qu’on pompe toujours plus d’énergie ? Vous vous mettez le doigt dans l’œil. C’est par l’amélioration du rendement et de la sécurité des centrales qu’on trouvera l’énergie de demain, propre et abondante je l’espère.





En les arrêtant, on privera une partie de la population de courant, on fera du tort à l’indépendance énergétique du pays et en plus on ne pourra plus vendre le courant qu’on produit.







Hulot est aussi un charlot comme le reste de ce gouvernement de minables. Ce n’est qu’un présentateur télé élevé au rang de ministre, il se fout de l’écologie comme de ses chaussettes. Posséder plusieurs voitures dont une très polluantes et représenter l’écologie, c’est comme boire du Roundup, c’est d’une débilité absolue.





Son projet d’arrêt du nucléaire est dangereux pour tout le monde et irréaliste au possible. Ses concessions actuelles montrent clairement qu’il n’est qu’une façade, tout comme le reste des ministres ou des robots-applaudisseurs sous le sigle « En marche » siégeant à l’Assemblée ou au sénat. Aucune réflexion n’est demandée, le seul mot d’ordre est de « tout péter ».





Si il prenait son rôle à cœur, il mettrait un frein à la destruction de nos campagnes profitant aux constructeurs immobiliers se frottant les mains et bouleversant l’équilibre écologique. Il opterait pour une décentralisation du pouvoir économique au profit des régions totalement délaissées (et il y en a un bon paquet) où les villages croulent et où la moyenne d’âge est de 70 piges.





Il mériterait simplement un coup de pied au cul (et encore c’est gentil) parce que ces gens-là, il y a quelques siècles, auraient été pendus haut et court.