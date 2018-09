Il faut une femme au perchoir !

@JC_Lavau





Talons, foot, chien qui pleure, hélas, j’ai perdu tout cela en quittant la ville pour une longère en Creuse. Je l’ai cubée à 700 m3 de granit, soit plusieurs kilogrammes d’uranium et trois fois plus de thorium. Vous avez malheureusement beaucoup moins dans les plâtres et les roches sédimentaires de vos machins haussmanniens. Vous perdez l’effet stimulant et bactéricide du bain d’air au radon.





Mais votre commentaire montre tristement ce qu’est l’isolement du citadin parmi la foule : vous ne connaissez pas le visage de votre voisine du dessus !





Songez à l’article que ferait Rosemar d’une telle tragédie humaine !





Vous n’allez jamais bras d’ssus bras d’ssous avec les d’ssous d’la voisine du d’ssus !