Il y a 27 ans : Jean Paul II au Rwanda. Un « détail »

Du 7 au 9 septembre 1990 le Pape Jean-Paul II effectuait un voyage apostolique au Rwanda. Ce 27ième anniversaire passerait inaperçu si on ne devait le replacer dans son contexte, car la visite papale se situe trois semaines avant l'invasion du Rwanda par l'Ouganda, le 01 octobre 1990.

Ci-après quelques "détails" qui semblent avoir leur importance :

1 - En mai 1988 à la Télévision Suisse Romande, le Président Habyarimana lance un "appel" à l'Eglise Catholique pour qu'elle aborde la question de la surpopulation (36ième'). 2 - Dans ce même document, Melvin Loewen , Résident à Kigali de la Banque Mondiale déclare : "le Rwanda est très bien géré" (56ième') et ajoute : "Il y a toujours, au Rwanda, 4 à 6 mois de réserve en devises pour l'importation. C'est inouï ! ... On ne voit jamais cela en Afrique !!!"

3 - Et cependant, en novembre 1988, une mission de la B.M. vint examiner le programme de dépenses publiques du Gouvernement rwandais et les recettes habituelles de l'"Ecole de Chicago" furent prescrites : libération du commerce, dévaluation de la monnaie, suppression des subventions aux agriculteurs, élimination progressive du Fonds d’égalisation (qui achetait le café aux planteurs), privatisation des entreprises et services publics, licenciement de fonctionnaires…

4 - Malgré tout, le 15 janvier 1989 le Président Habyarimana annonçait un "aggioromaneto" politique et les mises en oeuvres de différentes initiatives comme la révision de la constitution, les modalités de l'instauration du multipartisme, la mise en place de nouvelles institutions, etc.

5 - Il faut rappeler qu'en 1989-1990 le Rwanda (Préfecture de Gikongoro) avait connu une famine sévère. Les famines qui frappent régulièrement le pays, jusqu'à aujourd'hui, sont causées par les aléas climatiques doublés d'une croissance démographique importante qui aggravait la situation de pénurie alimentaire récurrente et celle de dépendance de l'aide internationale de cette époque.

6 - En juillet 1989, sous pression des "producteurs américains" les quota "café" sont supprimés et le cours du café s'effondrent. Et c'est la catastrophe économique et financière pour les pays producteurs et particulièrement les plus petits, comme le Rwanda.

7 - Le 20 juin 1990, dans le cadre de la 16e conférence des chefs d’État d’Afrique et de France à La Baule, François Mitterand invite les pays africains à adopter des réformes démocratiques.

Il faut également remonter dans le temps pour tenter d'avoir une vue plus précise de la situation du Rwanda au moment de la visite Papale.

8 - Habyarimana, au début de l'année 1980, a dû faire preuve de "doigté" en arrêtant et expulsant des mercenaires européens (belges ?) infiltrés depuis le Burundi pour préparer, à partir du Rwanda, des actions de sabotage en vue d'un coup d'Etat au Zaïre.

9 - Il faut, ensuite, se souvenir qu'Habyarimana avait dû "faire face" à une tentative de coup d'Etat en 1981 déjà et avait "sévèrement réprimé" cette machination en "écartant" certains des conjurés et en emprisonnant d'ailleurs l'un des préparateurs le Colonel Lizinde (de sinistre mémoire au sein des Services de Renseignements dans la quelle il "sévissait" à l'époque. Rappelons que Lizinde a été "libéré" par le FPR lors de l'attaque héliportée de Ruhengéri en. Janvier 1991, et est devenu l'un des bras droits de Kagamé, finalement réfugié au Kenya où il y a été assassiné)

10 - Habyarimana a dû faire "preuve d'autorité" suite à l'expulsion par l'Ouganda de 40.000 pasteurs Himas, d'origine rwandaise, en 1983, dont le recasement provisoire dans le Mutara aurait permis à l'épouse de Félicien Gatabazi de "trafiquer" sur le compte du UNHCR des "fournitures fictives" de bois de chauffe aux réfugiés. (Gatabazi a été jugé et condamné à 5 ans de prison, mais a été libéré avant ce terme)

11 - Dès la mi-90, certains membres des premiers cercles du pouvoir d'Habyarimana font défection dont Pasteur Bizimungu (Directeur- Général d'Electrogaz qui deviendra Président tchi-tchi boy du "Vice - Président et Ministre de la Défense" Kagamé ; finalement "démissionné" en 2000, condamné à 15 ans de prison en 2004 et "gracié" en 2007) et Seth Shedasongaen en 91 (Assassiné au Kenya en 98)

12 - Les négociations pour le retour des réfugiés Tutsi étaient sur le point d'aboutir à un accord sous l'égide du UNHCR. Une commission des réfugiés était attendue à Kigali pour le début octobre 1990 !!! En vain !!!

13 - Les Services de renseignements rwandais (bien que qualifiés par Musévén, après l'attentat du 06 avril 1994, de "peu futés") avaient, début septembre 90, déjà "tâté" les services de renseignement US pour tenter d'appréhender précisément la menace que les "manoeuvres militaires ougandaises" pouvaient faire peser sur le Rwanda. Ils auraient été "rassurés", par leur correspondant US, et auraient ainsi "laissé Habyarimana partir" pour ONU - NY juste avant le 01/10/1990

14 - Paul Kagame avait quitté l'Ouganda, juste après son mariage, pour aller à Fort Leavenworth pour un stage de 6 mois (deuxième session de juillet à décembre de l'année 1990). C'est probablement cette manoeuvre de Musévéni (pour écarter Paul Kagamé en faveur de Fred Rwigéma) qui aurait mit la puce à l'oreille des Services de Renseignements Rwandais pour s'informer auprès de la CIA (mal leur en a pris ! ).

15 - Radio Muhabura (Soutenue par la BBC) est crée en 1992 (deux ans avant RTLM - Radio de la haine).

16 - Malgré tous ces éléments relativement négatifs et de mauvais présages la presse n'a pas encore entrepris de campagne de propagande anti - Habyarimana. Mais c'est à ce moment, que Colette Braeckman (qui est devenue depuis la thuriféraire de Paul Kagame) a pu "commettre" dans "La Soir" du 14 juin 1990, (journal Belge de Bruxelles ) : "...le système des quotas est souvent faussé par le favoritisme au profit des gens du Sud, la région du Président" (en fait le Président était du Nord). On peut dire que Colette Braeckman a parfaitement réussi son examen d'entrée dans le Gotha des journalistes main-stream...ne s'étant jamais "excusée" de son erreur (sans conséquence en l'occurrence. En artillerie, cela reviendrait à tirer sur son propre état major !)

Mais tout cela n'est que du contexte .... N'empêche qu'on peut ajouter, incidemment, un détail à l'histoire de la visite Papale et du 27ième anniversaire de ce 8 septembre 1990 ; détail dans lequel se cache peut-être le diable...Même si c'est à l'occasion d'une visite Papale, trois semaines avant l'invasion du Rwanda par l'Ouganda le 01/10/1990 !!!! :

17 - : "Les catholiques des pays voisins du Rwanda avaient été invités à venir nombreux à Kigali...les formalités de visa avaient été réduites au minimum...une simple inscription de l'identité à l'entrée du pays avait été instaurée. Même une "ligne de bus" de l'Onatracom avait été instaurée ente Kigali et Kamapala pour rendre plus aisée la participations des Catholiques ougandais à l'office que devait célébrer la Saint Père (dans la plaine d'exercice des parachutistes, le long de la route Kigali - Rwamagana). Plusieurs dizaines de milliers de jeunes Catholiques Ougandais sont ainsi entrés au Rwanda. Plusieurs milliers ne sont jamais ressortis du Rwanda après la visite du Pape et personne n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus ...... On peut supposer qu'ils se tenaient prêts à apporter la paix, la liberté et la démocratie au Rwanda ....."