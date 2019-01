Ils n’ont rien compris

Etienne Chouard explique très bien que « il ne s’ agit pas de poser une question et d’ avoir une réponse immédiate, sans avoir éclairé l’ opinion..on doit voir s’ affronter les opinions pendant longtemps, 6 mois, un an... »

C’ est bien ce qu’ il faut faire, des débats, des controverses, puis ensuite trancher et voter,

oui, mais :

on sait ce que donnent les débats controversés dans notre Ripoublique anti-démocratique,

le Pouvoir par l’ entremise de la propagande, des médias officiels, et de la censure galopante d’ internet, aura vite fait de véroler l’ exercice, comme il le fait en ce moment même ; est-ce-qu’ il sera possible encore dans quelques temps de parler comme on le fait en ce moment ,et d’ appeler à réécrire la Constitution ?..

Il va falloir inévitablement passer par la case« prise en main des médias et de l’ internet » par le peuple lui-même, et comment le faire autrement que par la coercition, puisque les débats souhaités pour le RIC ne pourraient avoir lieu, sereinement ?

C’ est l’ histoire du serpent qui se mort la queue et de la quadrature du cercle !



Alors, par quoi, qu’ y faut qu’ on commence, demandent les Gilets ?..

Le premier qui trouve, aura droit à une nuit à l’ Elysée avant qu’ il ne devienne un musée public ou un tas de ruines ! (ce qui serait qd-même dommage !) Franchement.