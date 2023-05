Ils sont tous devenus fous

Les options prises par ceux qui, bon an, mal an, tentent de gouverner ce pays, ne sont pas sans faire penser au monde du père Ubu…

Entre un ministre qui propose de mettre un pull a col roulé pour faire des économies de chauffage, et un autre ministre qui y va de son bras d’honneur, parce qu’un député a eu l’outrecuidance de dénoncer les enquêtes, mises en examen, condamnations des membres du gouvernement (lien), on en arrive à supposer que les membres de ce gouvernement sont bons pour la camisole de force…et que le bon sens a déserté depuis longtemps ceux qui nous gouvernent.

Hélas, ce n’est pas tout…

quid du ministre de l’économie qui noircit près de 500 pages pour étaler ses fantasmes érotiques dans sa « fugue américaine » ?..extraits

Quid d’une ministre qui s’exhibe dans un mensuel qualifié « de charme » ?

Le rédacteur du magazine avoue avoir rougi devant les déclarations de la ministre au sujet du sexe. lien

On ne peut plus s’étonner de rien, quand on veut bien se souvenir que Christiane Taubira, alors garde des sceaux, avait été comparé à un singe par une candidate FN aux municipales... ou qu’un ex-ministre de l’intérieur, Valls en l’occurrence, avait déclaré que les « Roms ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie... ou que Gilles Bourdouleix maire UDI de Cholet a déclaré en évoquant les gens du voyage « Hitler n’en a peut-être pas tué assez ». lien

En 2013, Luc Jousse, maire UMP de Roquebrune-sur-Argens n’avait-il pas déclaré au sujet d’un incendie de caravane de Roms « ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours »…lien

On se souvient aussi de la sortie plutôt malvenue de Jean-François Copé sur les pains au chocolat... ou de la députée UMP Chantal Brunel qu’il faut « remettre dans les bateaux les populations qui viennent de la méditerranée »...alors que Guéant en écho, affirme que « toutes les civilisations ne se valent pas »...

certains comme Olivier Véran ont tant multiplié les dérapages qu’en haut lieu, on lui a demandé de mettre un peu la sourdine. lien

Et puis comment ne pas être surpris des décisions présidentielles qui encourage les citoyens à économiser l’énergie, tout en fermant pudiquement les yeux sur les stations de ski dont les pistes sont éclairées la nuit pour permettre aux skieurs argentés de s’adonner à leur loisir ? lien

Pendant ce temps plus de 10 000 gigantesques porte conteneurs sillonnent les océans, en consommant 250 000 litres de fuel pour faire moins de 1000 km (lien)...des compagnies d’aviation volent à vide afin de pouvoir garder les slots...les milliardaires se payent des voyages dans l’espace sans regarder à la dépense (lien)...et on demande aux français dont les poches sont vides de se débarrasser de leur vieux diesel sachant qu’ils seront infoutus d’acheter des voitures électriques.

Une nouvelle réforme, repoussée à plus tard vu la situation sociale, devrait concerner les bénéficiaires du RSA qui devraient accepter une contrepartie en échange de l’aide financière... mesure déjà testée dans quelques départements. lien

Rien de plus simple que de faire la chasse aux fraudeurs sociaux, responsables de la perte d’1 ou 2 milliards d’euros...démentant les propos d’Olivier Marleix président du groupe LR à l’assemblée qui avançait le chiffre de 30 milliards...lien

...sans trop s'inquiéter des 60 à 80 milliards d’euros provoqués par l’évasion fiscale ? Lien

Il faudrait poser la question à un ex ministre du budget du nom de Jérôme Cahuzac...lien

Le plus cocasse c’est que le même avait proposé en 2012 une mesure radicale pour lutter contre l’exil fiscal. lien

Un monde de fous vous dis-je...et comme écrivait un poète de mes amis : « Nous avons des riches au-dessus de nos moyens, Ils feraient bien de le comprendre, certains en ont eu le souffle coupé, quitte à en perdre la tête, et les nouveaux despotes ne devraient pas l’oublier »... car comme dit mon vieil ami africain : « demande conseil à ton ennemi et fait le contraire »

le dessin illustrant l’article est de Djony

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

