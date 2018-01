Immigration, école, économie : après le PS, Macron veut en finir avec LR

c est terrible comment vous confondez tous , une personne avec une illusion , une image qui est utilisé pour mettre en place des objectifs ;

quand vous avez une entreprise ; et que vous voulez une ligne de conduite . vous allez mettre en place ; une personne qui sera apte à instaurer le programme ; et non l inverse .

il n y a pas macron à fait ce que sarkozy n a pas oser faire . c est n est que la continuité d’ un programme .

pour mettre en place un programme ; il faut des étapes. ce qui se fairt à n moment ne peut se faire que dans un bon timing .

quand vous aurez compris ce système , vous commencerez peut être à réfléchir autrement .

c est tellement simple pourtant