Immigration, islamisme, terrorisme, il nous faut de l’ordre

Histoire de l’immigration en France depuis la seconde guerre mondiale.

Parce qu’il fallait moderniser le pays, la France a fait appel à énormément de mains d’oeuvre et pour contrôler les salaires, de mains d’oeuvre immigrés.

Au départ c’était des célibataire qui venaient d’Afrique du Nord et du Portugal (l’Italie et les pays de l’est c’était avant la guerre). Ces migrants avaient tous le même objectif : travailler dur, vivre chichement dans leur foyer Sonacotra, envoyer un peu d’argent au pays. Et une fois assez d’argent économisé repartir au pays ouvrir un commerce. Ce qui fait que dans les années 70 on a vu des migrants démissionner de leur emploi pour repartir au Maroc ou en Tunisie. On les a même aidé dans certain secteur comme les mines, lorsqu’il a fallu fermer les puits.

Le patronat qui voyer partir sa main d’oeuvre nouvellement qualifiée voyait cela d’un mauvaise oeil et pour les retenir, a fait du lobbying avec comme idée « géniale » et entièrement inventé par le patronat : le rapprochement familiale. On proposé donc au migrant qui n’avait rien demander, de faire venir sa femme et ses enfants.

C’est VGE président qui a pris les choses en main et ca a été le début d’un gros bordel. Il n’était pas rare que le migrant moyennant finance se trouvait une femme au pays avec une tripoté de gosses dont il n’était officieusement pas le père pour se constituer une famille enregistrée par les services français et récupérer les allocs qui allaient avec.

Raymond Barre (un néo libéral) voyant le bordel s’installer et même augmenter, décide de tout stopper, mais cette idée avait trouver des supporters au sein de la gauche socialiste et même communiste. ce qui fait que son décret pour mettre fin au rapprochement familiale fut refusé par la droite patronale (Chirac), la gauche radicale, les socialistes et même les communistes.

L’Hémorragies a continué pendant 40 ans sans aucun contrôle ni aucune maîtrise. Et maintenant ce sont les migrants eux même qui gèrent avec les cousins les cousines au pays, l’immigration en France.

Lorsque l’on met tout en place pour créer une anarchie sociétale, lorsque l’on sait que l’immigration non contrôlé aboutit obligatoirement par le rejet des uns et le refus de s’intégrer des autres à un repli communautaire, il ne faut pas s’étonner que cela finit par un climat insurrectionnel.

Donc un prof se fait décapité à Conflans, 3 chrétiens à Nice, et une autre tentative à Avignon. Certains se font un plaisir de mettre de l’huile sur le feu, histoire de transformer ce climat de révolte en guerre civil.