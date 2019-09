Immigration : Macron fait, encore, du Sarkozy ?

@Fifi Brind_acier

Il y a en effet une libre circulation intérieure, mais les migrants qui circulent dans l’UE ne se précipitent pas vers les pays de l’Est, mais vers les pays dont les aides sociales sont les plus favorables, la France est en tête de liste. Donc l’histoire de « répartition » et de « solidarité » entre pays de l’Union est une pantalonnade.

La procédure d’asile est tout aussi ubuesque, car c’est en fait le statut de « demandeur » d’asile qui est recherché, car ensuite 96% des refusés restent sur place selon la cour des comptes. Du reste pendant l’attente, tout est fait pour « intégrer » les demandeurs (enseignement, acculturation...) incompatible avec une perspective de refus, on l’a vu avec la famille de Léonarda, passant d’un pays à l’autre, et tellement peu menacée dans le pays d’origine (Kosovo) qu’elle y est retournée (Léonarda y a travaillé, mais aurait obtenu (comment ?) un passeport Croate pour retourner dans l’UE). La liste des pays d’origine devrait être très limitative, sauf procédure individuelle particulière (cf Assange) et demande formulée avant l’entrée sur le territoire.

En outre, il faut établir un numerus clausus, les 30 000/ans évoqués par Hollande seraient viables s’il n’y avait pas engorgement depuis des années, on a pris plusieurs décennies d’avance ! Or dès qu’accoste un navire-passeur, Macron se précipite pour candidater à accueillir la moitié des arrivants, afin de « faire le bon apôtre ». Le navire devrait être reconduit là où il y a eu embarquement, ou alors saisi pour contribution à trafic illégal.