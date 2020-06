Immigration non demandée ça suffit !

La France a depuis longtemps mené une politique d'accueil à l'égard des réfugiés politiques ; on peut comprendre en effet qu'une personne persécutée ou menacée de mort dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques puisse obtenir l'asile dans notre pays. Par ailleurs la France a fait appel à la main d'oeuvre étrangère afin de développer son industrie ; mais aujourd'hui, la situation économique est telle que le travail manque aux français d'origine. La France ne crée plus d'emplois et ne fait plus appel aux travailleurs étrangers. Cependant, les années écoulées ont connu des arrivées massives de migrants venus d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs qui espèrent trouver en France un avenir meilleur, c'est ceux que l'on appelle les réfugiés climatiques (ou plutôt les réfugiés "économiques"). Mais recevoir des migrants sur le territoire sans avoir les moyens de les intégrer dans la communauté nationale est une pure folie comme on le constate aujourd'hui.

Les politiques d'accueil et de travail des étrangers varient en fonction des pays ; en principe les réfugiés politiques obtiennent le droit d'asile ; pour ce qui concerne les travailleurs étrangers, les Etats les accueillent pour devenir des acteurs de l'économie.

A l'extrème on peut citer l'Arabie Saoudite ; d'après l'ONG Ressources Humaines Sans Frontières " L'Arabie saoudite est un pays de destination pour les hommes et les femmes soumises au travail forcé et, dans une moindre mesure, à la prostitution forcée. Les travailleurs étrangers, au nombre de 11 millions en 2017*, représentent environ 76 % de la population active*. La plupart d’entre eux viennent d’Inde, du Pakistan, d'Égypte, d’Indonésie, de Syrie, du Yémen, du Bangladesh, des territoires palestiniens, du Soudan, des Philippines et du Sri Lanka*. Ils travaillent essentiellement en tant que domestiques et dans le secteur de la construction."

On est bien là éloigné du traitement que la France a eu à l'égard des travailleurs étrangers qui ont pu s'installer dans notre pays et y fonder famille.

Le CANADA a choisi de sélectionner son immigration avec le système appelé ENTREE EXPRESS qui permet de sélectionner des immigrants qualifiés susceptibles de répondre aux besoins du pays. Ce pays est d'ailleurs souvent choisi par les français pour y travailler en cas d'expatiration ou pour les vacances du fait que nous avons des liens étroits avec le QUEBEC.

L'Australie revendique également sa politique d’immigration choisie mais ne cache pas son besoin de main d’oeuvre dans certains secteurs. Boris JOHNSON le Premier Ministre britannique vise à mettre en place au Royaume Uni une politique sélective d'immigration sur le même principe depuis qu'il a les mains libres avec le BREXIT.

La politique d'accueil de migrants en France est très controversée, car elle est sans logique. Voici des années à présent que la France n'a plus le contrôle de ses frontières, des migrants venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe de l'Est, entrent sur le territoire clandestinement souvent et s'y installent. Combien de délinquants ou même de terroristes parmi eux ?

Devant le nombre croissant d'incidents et de problèmes sociaux liès aux migrants ou immigrés, les français sont de plus en plus nombreux à vouloir le rétablissement des frontières et l'arrêt de l'immigration de masse.

La France est-elle encore une terre d'accueil pour les étrangers ou au contraire la situation est devenue insupportable ?

La France un eldorado pour migrants ?

Des milliers de migrants rêvent de venir en France ( et en EUROPE) pour un avenir meilleur. Mais la France d'aujourd'hui n'a rien d'un ELDORADO.

Avec un chômage de 10% et une désindustrialisation, la France n'est pas spécialement dynamique. Certes nous disposons d'un système de santé performant, mais pour combien de temps encore ?

Avec la crise du COVID 19 le pays va connaître sa pire récession et des milliers d'emplois et d'entreprises vont disparaître.

Comment pourrait-on accueillir des migrants, leur apprendre le français, les loger, les nourrir, etc... alors que le Gouvernement ne cesse de réduire ses dépenses en supprimant des hôpitaux, des commissariats, des écoles etc... ?

Les SMICARS salariés peinent à manger en fin de mois et ils attendent toujours des augmentations de salaires qui ne viendront jamais, comment pourrions-nous nourrir des millliers de familles de migrants ?

Les Gouvernements successifs ont mené des politiques "d'insertion économique, sociale et culturelle des immigrés" pendant des décennies mais pour quel résultats ? Les immigrés d'origine d'Afrique du Nord notamment qui venaient travailler dans nos usines, n'ont pas suffisamment bénéficié d'aides. Il aurait fallu pour commencer leur enseigner le français, car comment leurs enfants pouvaient-ils réussir leur scolarité et leur intégration dans la société française sans maîtriser la langue du pays d'accueil ?

Beaucoup de plans, d'aides aux associations, et autres dispositifs de zones prioritaires n'ont pas permis une bonne intégration de ces immigrés. Les immigrés se sont entassés dans des cités et 'ils n'ont pas pu obtenir une profession et se construire un avenir. Ils sont en France mais ils vivent dans des cités ghettos. Et les enfants de ces cités sombrent plus facilement qu'ailleurs, dans la délinquance, et le trafic de drogue beaucoup plus rémunérateur que les études..

Avec la venue des migrants les ghettos se sont agrandis, ces arrivants connaitront le même sort ; une vie en France, mais pas une vie intégrée à la société française.

L'actualité récente qui a vu s'affronter des gangs de Tchetchènes à d'autres bandes sur le secteur de Dijon pendant trois jours sans que la Police n'interviennent, illustre que l'Etat n'a plus les moyens de contrôler tous les territoires de la République.

Et comme SARKOZY a supprimé les Renseignements Généraux, réformé la Police nationale jusqu'à la rendre inefficace (alourdissement des procédures pénales, informatisation des missions police, politique du chiffre etc...) et que ses successeurs ont poursuivi le massacre en continuant à diminuer les effectifs, il est d'autant plus compliqué pour les forces de l'ordre de faire la loi. Pour le moment, la loi dans les quartiers ce sont les trafiquants de drogue qui la font et qui s'engraissent avec l'argent de leur bizzness.

D'ailleurs il est à craindre que les nouveaux venus en France (migrants) ne sachant pas non plus s'exprimer en français, sans formation professionnelle, et surtout sans aide, seront tenté par la voie de la délinquance et qu'ils vivront eux aussi dans une économie parallèle du crime, et cela tout en profitant des services publics de l'Etat, c'est à dire à la charge du contribuable français.

On le voit, la situation devient insupportable.

La question des migrants devient un problème politique majeur

Dans un article de VALEURS ACTUELLES de Louis de RAGUENEL (20 06 2019) Gérard COLLOMB, ex-ministre de l'Intérieur de MACRON a déclaré « La situation est très dégradée et le terme de reconquête républicaine prend, dans ces quartiers, tout son sens. ». Et un de ses anciens collaborateurs déclarait :« La communautarisation de la France est la conséquence directe du multiculturalisme et donc de l'immigration massive des trente dernières années »,

S'agissant de personnes bien informées, cela révèle à tous une réalité que les Gouvernements cachent pour ne pas avoir à assumer la responsabilité de la situation. Cela prouve également que la politique d'accueil de migrants est insensée.

Le constat est sans appel : la France doit remettre en place une police des frontières, elle doit contrôler les flux migratoires, et elle doit expulser les délinquants et les clandestins.

C'est l'Union Européenne qui favorise la venue massive des migrants en France et en Europe ; c'est elle qui refuse la remise en place des frontières. Au passage on peut rappeler ici que MACRON a refusé de fermer les frontières de la France face au COVID 19 ce qui a contribué à aggraver la crise sanitaire que nous connaissons, tout cela par idéologie libérale et mondialiste.

Le comble étant que les multinationales occidentales, continuent de piller les ressources des pays africains dont sont majoritairement issus les migrants :

Un article de Libre Afrique dans le magazine CONTREPOINTS :

"Le pillage de l’Afrique consiste à dépouiller le continent de ses biens de manière violente et destructive, notamment des richesses de son sous-sol, au détriment de la loi et des droits de propriété. Depuis la conquête de l’Afrique et durant la colonisation, beaucoup de richesses ont quitté le territoire africain. Depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui ce fléau persiste. Pourquoi ?

RESPONSABILITÉ DES MULTINATIONALES

L’Afrique est riche en ressources qui sont des éléments vitaux pour le développement de l’économie des pays sous-développés. Cependant, elle subit le pillage de certaines multinationales étrangères qui, en toute impunité, cherchent par tous les moyens à s’accaparer les terres, les gisements de minerais, les sources d’énergie et de matières premières, etc. Comme les États africains n’ont pas mis en place de politiques efficaces pour protéger le principe de concurrence saine, les multinationales usent souvent de leur pouvoir et leurs connexions afin d’évincer leurs concurrents locaux."

En conclusion, la protection des français, on peut même dire la survie de la France ne pourra se réaliser qu' avec des frontières nationales, avec un retour à une souveraineté totale, c'est à dire monétaire (il faut quitter l'EURO) et politique, il faut réaliser un FREXIT. Et le plus tôt sera le mieux....